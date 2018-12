Marco Bocci e Laura Chiatti, svaligiata la loro casa: duro colpo per la coppia

Marco Bocci e Laura Chiatti, ladri nella loro casa di Marsciano: portati via oggetti in oro e pellicce

Secondo quanto riporta il sito Perugia Today, la casa di Marco Bocci e Laura Chiatti sarebbe finita nel mirino dei ladri. L’abitazione della coppia di attori umbri sarebbe stata svaligiata nella notte tra lunedì e martedì. I due non si non trovavano nella zona al momento del furto. Un duro colpo per Marco e Laura, che si sarebbero ritrovati di fronte a una scena triste e inaspettata. Stando a ciò che riporta il web, i ladri sarebbero riusciti a intrufolarsi all’interno dell’abitazione a Marsciano rompendo una finestra. Dopo di che, avrebbero iniziato a prendere tutti gli oggetti preziosi della coppia. Pare che i malviventi si siano portati via diversi oggetti in oro e delle pellicce. I ladri sarebbero poi fuggiti, senza farsi notare da nessuno, con il loro bottino. Una volta rientrati a casa, Bocci e sua moglie avrebbero fatto questa amara scoperta. Subito la coppia di attori avrebbe allertato le forze dell’ordine.

Svaligiata la casa di Marco Bocci e Laura Chiatti: i due attori finiti nel mirino dei ladri

Un’amara scoperta quella che avrebbero fatto Laura Chiatti e Marco Bocci nella loro abitazione a Marsciano. Ora le forze dell’ordine starebbero indagando sul caso, al fine di scoprire l’identità dei malviventi che avrebbero svaligiato la casa dei due attori. Sul posto sarebbero giunti i militari della Compagnia di Todi, i quali avrebbero cercato di trovare degli indizi utili per risolvere il caso. Oro e pellicce sarebbero gli oggetti che i ladri avrebbero deciso di portare via durante il furto. Al momento, non c’è stata alcuna conferma da parte della coppia di attori. Entrambi diverse ore fa si mostravano felici e sorridenti sui social. Ma sembra proprio che in questi giorni stiano vivendo una situazione molto triste.

Marco Bocci e Laura Chiatti: non sono i primi personaggi famosi a essere derubati

Non è di certo la prima volta che i ladri scelgono di introdursi nell’abitazione di personaggi noti nel mondo dello spettacolo. Dunque, Marco e Laura non sarebbero i primi ad accusare questo amaro colpo. Il 19 settembre usciva la notizia di un nuovo furto nella casa di Albano. Qualche giorno prima anche Andrea Iannone aveva dovuto affrontare una situazione simile.