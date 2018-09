Andrea Iannone è stato derubato: ladri entrano in casa del pilota

Andrea Iannone vittima di un furto ai suoi danni: ladri entrano in casa e fanno razzia dei suoi oggetti personali

Brutto giorno questo per Andrea Iannone che, stando a quanto riportato dalla pagina Instagram di Tabloit.it, stamattina si è recato alla questura di Milano per denunciare un furto ai suoi danni. Secondo quanto emerso, nello specifico, pare che dei ladri siano entrati in casa sua e abbiano fatto razzia dei suoi oggetti personali. Alcune voci dicono che siano spariti anche degli orologi costosi del pilota, dei Rolex che lo stesso teneva ben custoditi nel suo appartamento milanese.

Andrea Iannone derubato, ladri entrano nel sua casa di Milano: non chiare ancora le modalità del furto

La notizia del furto ai danni di Andrea Iannone è stata riportata in esclusiva, come già anticipato sopra, sul profilo Instagram di Tabloit.it. A tal proposito però, dopo aver pubblicato una foto dove si poteva vedere il fidanzato di Belen mentre si recava alla questura di Milano per denunciare l’accaduto, niente è stato aggiunto su modalità e tempi dell’accaduto stesso. Secondo alcune indiscrezioni emerse, tuttavia, pare che al pilota abbiano rubato “Alcuni oggetti personali, molto probabilmente alcuni Rolex”.

Andrea Iannone: rientro dalle vacanze traumatico

Il rientro dalle vacanze a Ibiza, dopo essersi posizionato ottavo al GP di San Marino e il furto in casa, non è certo stato dei migliori per Andrea Iannone. La settimana, infatti, è stato particolarmente impegnativa per il pilota che, oggi, può solo sperare che giustizia sia presto fatta. Intanto, però, Iannone può sempre cercare conforto tra le braccia della sua fidanzata. Con Belen Rodriguez, infatti, dopo alcuni alti e bassi, pare aver ritrovato finalmente il sereno con la showgirl argentina.