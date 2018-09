Albano Carrisi, ladri in casa: a Pomeriggio 5 le ultimissime news

Albano Carrisi, furto a Cellino San Marco: tutti i dettagli a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso

Albano Carrisi è stato derubato. Nel corso delle ultime settimane non si è fatto altro che parlare del noto cantautore, ma questa volta non sono affatto notizie positive. L’uomo è stata vittima di un gravissimo furto. Barbara d’Urso si è collegata in diretta tv dallo studio di Pomeriggio 5 a Cellino San Marco. La giornalista della trasmissione di Canale 5 ha fatto il punto delle situazione, dichiarando anche di essersi messa in contatto con il diretto interessato. L’ex di Romina Power e Loredana Lecciso non se l’è sentita di intervenire in prima persona, ma ha comunque fatto sapere il suo attuale stato d’animo. Carrisi è dispiaciuto e soprattutto indignato. A quanto pare, l’uomo non crede che si tratti di alcuni malviventi, ma bensì di qualche suo collaboratore.

Pomeriggio 5, Albano Carrisi indignato: furto nella tenuta di Cellino San Marco

Come è stato sottolineato da Barbara nel corso del servizio trasmesso a Pomeriggio 5, la tenuta di Albano non è facilmente accessibile e sembra quasi impossibile credere che dei ladri siano riusciti ad accedervi. Proprio a causa di questo particolare dettagli, Carrisi pare abbia iniziato a pensare che il colpevole di quanto accaduto non sia altro che qualcuno che lavoro per lui all’interno delle tenute stesse. In ogni caso, non si sa ancora nulla di certo. Il diretto interessato pare essere più dispiaciuto per il danno morale piuttosto che quello materiale. Sembrano essere davvero molte le cose rubate all’interno della proprietà del cantautore.

Albano Carrisi, ladri in casa: tutti i dettagli su ciò che è stato rubato

Detto ciò, Carrisi preferisce restare in silenzio e non rilasciare alcuna dichiarazione. Ricordiamo anche che la casa a Cellino San Marco ha un grande valore affettivo per tutta la famiglia Carrisi. Da Romina Power ai suoi figli, a Lorenda Lecciso e i suoi bambini. Non ci resta che attendere un po’ e vedere se spunterà fuori una qualche novità su tale vicenda. Non è comunque il primo personaggio famoso a ritrovarsi vittima di un bruttissimo furto.