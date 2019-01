Marco Bocci e Laura Chiatti: i commoventi auguri per il figlio Enea

Marco Bocci e Laura Chiatti, le dolci parole per Enea

Ritenuta una delle coppie più salde e autentiche dello spettacolo italiano, Marco Bocci e Laura Chiatti, vivono il loro amore in maniera assolutamente normale. Il tutto è ben condito dai due bambini che hanno messo al mondo. Enea e Pablo. Una famiglia modello, insomma. Infatti, sui social spesso appaiono foto e video dei figli della coppia. L’armonia che li unisce, la complicità, l’affetto e l’amore sembrano essere molto evidente. L’attore e l’attrice dai lunghi capelli biondi stanno ormai insieme dal 2014. I due si sono sposati mentre Laura era in attesa del loro primogenito: Enea. Il bambino nasce il 22 gennaio del 2015 e, appunto, per festeggiare il compleanno del loro piccolo, mamma e papà, oggi, hanno scelto di postare dei meravigliosi scatti accompagnati da commoventi e toccanti messaggi. Ecco le parole di Marco Bocci e Laura Chiatti per Enea.

Gli auguri di mamma e papà per il compleanno di Enea

Proprio nelle scorse ore sia Bocci che la Chiatti hanno pubblicato sulle rispettive pagine Instagram dei messaggi per i quattro anni del bambino. L’attore che interpreta l’agente Solo nell’omonima fiction, scrive: “Auguri amore mio. Ogni giorno mi insegni a stare al mondo“. Segue poi il lungo testo della mamma che recita: “Spero di poter essere per te ciò che la mia mamma è per me. Sei la parte migliore di me mio amato Enea..che tu possa guardare il mondo con la convinzione che sia sempre la bellezza, il bene e l’onestà a vincere su tutto. Buon compleanno amore mio. Ti amo, la tua mamma!”.

La dolce famiglia di Marco e Laura

La semplicità dei loro gesti lascia chiaramente intendere quanto, la loro, sia una famiglia con dei sani principi e valori. Seppur personaggi dello spettacolo, Laura e Marco pare siano restati sempre con i piedi a terra, senza mai montarsi la testa a causa del successo e della fama ottenuta negli anni. I loro figli sono l’emblema del forte legame che li tiene uniti. Sempre!