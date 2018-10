Replica Solo 2 con Marco Bocci: dove rivedere l’ultima puntata

Solo 2, dove vedere l’ultima puntata

È giunta al termine la seconda stagione di Solo, la fiction di Canale 5 che vede protagonista l’attore Marco Bocci. È da poco, infatti, andata in onda la quarta e ultima puntata che si è conclusa con un gran finale. Per chi avesse perso l’appuntamento e non sapesse come poterlo recuperare vi spieghiamo noi come farlo. Per il momento nel palinsesto non è prevista nessuna replica in televisione, ma è possibile comunque rivedere l’ultima puntata attraverso internet. Basta andare sul sito Video Mediaset e cliccare sulla scheda della fiction Solo.

Marco verso la libertà

Dopo la morte di Don Antonio tutto si complica. Bruno è sempre più assetato di potere e intende eliminare tutti coloro che rappresentino un ostacolo al suo piano verso la scalata. Inevitabilmente si creano tensioni tra lui e Marco. Ora che Don Antonio è morto, Bruno non deve più fingere di non sapere chi in realtà sia Marco. Quest’ultimo intende fermare una volta per tutte Bruno e conquistare così la libertà per se stesso e per Agata. Ci riuscirà? La ragazza è devastata dal dolore per la perdita del padre e sembra trovare conforto solamente in Marco. Agata e Marco verranno messi di fronte a delle scelte difficili e pericolose.

La resa dei conti

Bruno è sempre più spietato, vuole il potere assoluto e questo lo porta a non essere lucido, soprattutto con sua sorella Agata. La ragazza viene messa in pericolo e sta a Marco salvarla ancora una volta. Ci riuscirà? Chi la scamperà tra Bruno e Marco ora che la resa dei conti è arrivata? Riusciranno Marco e Agata a conquistare la loro libertà? Lo potete scoprire solamente guardando l’ultima puntata. Nel frattempo aspettiamo la decisione di Mediaset riguardo ad una possibile terza stagione di Solo – La serie.