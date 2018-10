Solo 2, ultima puntata

È andata in onda questa sera l’ultima puntata della seconda stagione di Solo, la famosa fiction di Canale 5 che vede protagonista l’attore Marco Bocci nei panni di un infiltrato. In questa seconda stagione Marco è sempre stato appeso ad un filo, dato che Bruno ha scoperto la sua vera identità. Marco, però, ha sempre voluto portare avanti la sua missione, andando anche contro i superiori. La cosa che ha più desiderato è la libertà per se stesso e per Agata, sua moglie e la madre di suo figlio. Ora che anche il gran finale è stato mandato in onda, i fan della serie si chiedono se ci sarà una terza stagione.

La terza stagione di Solo

Dopo la messa in onda dell’ultima puntata della seconda stagione di Solo – La serie, i telespettatori cominciano a chiedersi se ci sarà mai un seguito. Appare sempre più difficile sperare in una terza stagione di Solo, soprattutto dopo gli scarsi ascolti ottenuti. Nonostante, infatti, le grandi aspettative che tutti avevano su questa seconda stagione di Solo, i risultati riscontrati non sono stati quelli sperati. Gli ascolti bassi e la costante vittoria della concorrenza non fanno quindi ben pensare ad una terza stagione. Come sempre, però, l’ultima decisione spetta a Mediaset: vorranno correre il rischio o chiudere definitivamente la serie?

Il finale di Solo

Ci sarà o meno la terza stagione di Solo – La serie? Nessuno si è ancora pronunciato, né gli attori protagonisti né i produttori. Tutto, quindi, sembrerebbe ancora da decidere. Non ci resta che aspettare la decisione di Mediaset, se vorrà continuare a raccontare storie del genere o se invece vorrà chiudere per sempre.