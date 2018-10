Riassunto Solo 2 con Marco Bocci: cosa è successo nella terza puntata

Solo 2, riassunto terza puntata

Siamo arrivati al gran finale di una delle fiction più amate dai telespettatori: stiamo parlando di Solo, la serie giunta alla seconda stagione che vede come protagonista l’attore Marco Bocci. Andrà in onda questa sera, infatti, la quarta e ultima puntata di Solo 2. Scopriremo finalmente se Marco riuscirà a conquistare la libertà per se stesso e per Agata. Nel frattempo ricapitoliamo dove eravamo rimasti. Marco e Bruno sono perennemente in tensione, nonostante Bruno abbia deciso di non rivelare al padre la vera identità di Marco. Quest’ultimo viene considerato da Don Antonio un figlio a tutti gli effetti. Marco propone ai suoi superiori un patto: la consegna del Patriarca in cambio della libertà per se stesso e per Agata. Mentre aspetta una risposta Marco si vede costretto a collaborare con i Corona per rubare ai Palmieri le loro armi.

La morte di Lena

Don Antonio propone alla figlia Agata un nuovo futuro in Germania per lei, suo figlio e suo marito. Marco, però, momentaneamente preferisce rimanere in Italia accanto ad Antonio. Il capo famiglia decide di organizzare un ricevimento per annunciare la gravidanza di Agata, ma la festa viene interrotta dall’arrivo dei Palmieri. Questi sono stati avvisati da Carmine, il proprietario del ristorante e una volta sul posto cominciano a sparare all’impazzata. Mentre Emanuele scopre che Erika è dipendente da metadone, Marco è teso e discute con Agata. Come se non bastasse ai danni dei Corona viene ordita una trappola dei Palmieri durante la quale rimane uccisa Lena. La morte di Lena scatena la disperazione e la rabbia di Donna Assunta. Bruno per vendicarsi decide di rapire il figlio di Domenico, il braccio destro di Carmine Palmieri. Carmelo è dunque sotto ricatto e si trova costretto a rivelare a Bruno dove si trovi Palmieri che viene poi ucciso da Bruno stesso. Tale operazione fa sì che il Patriarca si schieri definitivamente dalla parte dei Corona. Marco sembra aver finito i suoi doveri nei confronti dei Corona, ma Don Antonio vuole che sia lui il prossimo capo famiglia.

L’identità di Marco

La decisione di Don Antonio fa infuriare Bruno a tal punto da volergli rivelare la verità sull’identità di Marco. Bruno dice quindi a suo padre che Marco è in realtà un poliziotto, ma l’uomo non gli crede. A questo punto Don Antonio viene preso da un malore e Bruno decide di non salvarlo, ma di soffocarlo e ucciderlo. Infine Agata, amareggiata per il futuro di Marco come capo famiglia, decide di abortire. Fortunatamente all’ultimo cambia idea e viene raggiunta in ospedale da Marco. Agata vorrebbe un futuro sereno e sicuro per il loro bambino e di fronte all’ennesima mancanza di fiducia, Marco decide di confessare a sua moglie la sua vera identità. Cosa accadrà? Come finirà? Non ci resta che aspettare l’ultima imperdibile puntata di Solo 2 – La serie in onda questa sera.