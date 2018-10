Anticipazioni Solo 2 la serie, ultima puntata: la libertà di Marco e Agata

Solo 2, anticipazioni puntata 26 Ottobre: la morte di Don Antonio

Siamo ormai giunti al gran finale di una delle fiction più amate dai telespettatori: stiamo parlando di Solo, la serie che vede protagonista l’attore Marco Bocci e che è giunta alla seconda stagione. La trama si fa sempre più avvincente e complicata e in tanti si chiedono come potrà finire, soprattutto dopo che Bruno Corona ha scoperto la vera identità di Marco. Bruno e Marco si trovano perennemente in conflitto, data la mancanza di fiducia e il tutto diventerà ancora più difficile dopo la morte di Don Antonio. Dopo questo avvenimento, infatti, Bruno e Marco non hanno più alcun motivo di essere alleati e quindi si trovano ad essere sempre più distanti. Vi ricordiamo che la quarta e ultima puntata di Solo 2 – La serie andrà in onda Venerdì 26 Ottobre in prima serata su Canale 5.

Marco vuole la libertà

Nell’ultima puntata di Solo 2 – La serie Marco è sempre più intenzionato a voler conquistare la libertà per se stesso e per Agata. L’uomo, infatti, vuole ricostruirsi una vita lontano dalla missione e dalla famiglia Corona. Per riuscire nel suo intento, però, Marco deve prima fare i conti con Erika e i suoi superiori. Ormai per le forze dell’ordine Marco è a tutti gli effetti un latitante, soprattutto dopo che Agata è stata liberata e ha deciso di non tornare a casa rimanendo così di fatto con i Corona. A questo punto Marco decide di tirare fuori il suo asso nella manica: la consegna del Patriarca ai suoi superiori in cambio della libertà sua e di Agata.

Un finale scioccante

Dopo la morte di Don Antonio, quindi, l’unico pensiero di Marco è quello di riprendere in mano la sua vita insieme ad Agata e al loro bambino. Riuscirà nel suo scopo? In finale di questa seconda stagione di Solo – La serie si prospetta pieno di colpi di scena, ma soprattutto scioccante. Chi la spunterà tra Bruno e Marco? Che fine farà la vita di Marco e quella di Agata? Non ci resta che aspettare la prossima settimana per vedere l’ultima imperdibile puntata.