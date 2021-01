Marcia di Una Vita, l’attrice Trisha Fernandez si svela: retroscena provino

La giovane interprete si svela sulla Sampaio e ammette di sentirsi molto simile a lei; poi racconta che in realtà si era presentata per interpretare un altro personaggio

Marcia di Una Vita è riuscita a entrare nel cuore del pubblico di Canale 5. Purtroppo, sin dall’inizio, la sua vita ad Acacias 38 è stata messa a dura prova dalla presenza costante di Ursula. Nel corso delle puntate italiane che stanno andando in onda questi giorni, i telespettatori hanno visto la Sampaio priva di sensi su un letto d’ospedale. Deve ancora affrontare non pochi problemi e ora a dire la sua ci pensa l’attrice Trisha Fernandez. In un’intervista per TeleSette, la giovane interprete di Marcia svela un retroscena riguardante i provini. Ricorda benissimo il giorno in cui ha iniziato a lavorare sul set della soap opera spagnola. Per lei era un sogno che si avverava: “Era la mia grande occasione e ce l’ho messa tutta per fare bene”.

Sicuramente la Fernandez desiderava con tutta se stessa entrare nella cast della soap, dove in realtà si è presentata la prima volta molto tempo fa. Scendendo nel dettaglio dichiara:

“Avevo già fatto il provino per Habiba, un altro personaggio, ma poi sono stata scelta per interpretare Marcia e ne sono felicissima”.

Habiba è entrata nelle trame della soap qualche anno fa, quando Leonor Hidalgo fu resa schiava nell’isola di Fernando Po. La figlia di Rosina fu poi liberata e tornò ad Acacias profondamente cambiata e in compagnia della misteriosa brasiliana. La produzione preferì dare questo ruolo all’attrice Carolina Santos, mentre Marcia fu riservata alla Fernandez. Quest’ultima è davvero felice di aver interpretato la giovane Sampaio, con cui sente di avere tante cose in comune.

L’attrice confessa che, come Marcia, lotta per le cose a cui tiene, per questo motivo si è identificata in lei. La ammira perché è una donna che si è fatta da sola. La Sampaio è costretta a superare delle prove davvero difficili e pericolose. Pertanto, dà valore a ogni istante della sua vita, cercando di vedere il futuro con ottimismo. “Anche il colore della pelle non sempre accettato ci accomuna”, dichiara la Fernandez. Non solo la sua interprete, ma anche il pubblico si è lasciato conquistare da questo personaggio.

Con la sua gentilezza è riuscita a entrare nel cuore di Felipe, pronto a tutto pur di salvarla. Le anticipazioni rivelano che Marcia non muore e, dopo un delicato intervento in ospedale, torna finalmente ad Acacias 38. Ed ecco che Felipe decide di farle la sua proposta di matrimonio! Proprio quando arriva il giorno delle nozze accade qualcosa di davvero inaspettato. Infatti, l’Alvarez Hermoso si ritrova costretto a dire addio alla sua amata.