Una Vita anticipazioni dal 10 al 15 gennaio: Genoveva salva Marcia

Le anticipazioni di Una Vita segnalano nuove svolte nel corso delle puntate italiane in onda da domenica 10 a venerdì 15 gennaio 2021. Genoveva ascolta le parole d’amore che Felipe riserva a Marcia, la quale sta lottando tra la vita e la morte in ospedale. Profondamente addolorata, la Salmeron scoppia in lacrime. Ma non se ne sta con le mani in mano. Infatti, cerca di trovare un’altra soluzione per conquistare Felipe. In particolare, questa volta, si mette in contatto con un noto chirurgo con lo scopo di far operare di nuovo Marcia e salvarle così la vita. Genoveva si fa, inoltre, carico delle spese dell’operazione. Intanto, Mauro chiede perdono a Felipe per quanto accaduto a casa di Andrade. L’avvocato, però, non intende perdonarlo. I dottori consigliano poi di portare Marcia a Barcellona e Genoveva decide di andare a prendere il dottor Balanguer per portarlo nell’ospedale.

Ed ecco che la Sampaio viene sottoposta a un’operazione delicata, durante la quale la Salmeron organizza un rosario con i vicini. In questo modo, la nuova dark lady intende guadagnarsi il consenso dei vicini e, soprattutto, di Felipe. Marcia, dopo una lunga operazione, viene riportata in camera e finalmente riapre gli occhi. L’Alvarez Hermoso, incredulo, assiste alla scena. La Sampaio si risveglia e sembra anche stare bene. A questo punto, i vicini mostrano gratitudine nei confronti di Genoveva, mentre Ursula non crede che le sue siano buone intenzioni. Con l’aiuto di Liberto, Felipe riesce a trovare un anello di fidanzamento, con cui chiede a Marcia di sposarlo!

Susana confessa a Rosina e Liberto che il disegno presentato al concorso è stato fatto, in realtà, da suo figlio Leandro. A questo punto, l’ex sarta decide di rinunciare al premio. Non solo, riceve da Don Armando un libro di favole per bambini con un bigliettino. Rosina si è resa conto che tra i due c’è una certa attrazione, pertanto chiede a Liberto aiuto per organizzare un nuovo incontro. Il Seler porta sua zia al Nuovo Secolo, mentre Armando sta intrattenendo i vicini con i suoi racconti. Con il suo senso dell’umorismo, l’uomo riesce a riportare il sorriso sul volto dell’ex sarta.

Dopo questa conferma, Rosina decide di organizzare un appuntamento più romantico per Susana e Armando. L’ex sarta, però, non reagisce bene quando scopre cosa sta architettando l’amica. In seguito, l’uomo invita sia lei che Felicia a una mostra di un suo amico pittore. Intanto, Alfonso Carchano gira una scena con Cinta e Camino. Dopo di che, chiede a Emilio un anticipo in denaro per poter produrre il film. Questa richiesta, però, genera dei sospetti nel giovane ristoratore.

Infatti, il Pasamar inizia a dubitare del produttore cinematografico e non ha tutti i torti! Alfonso propone poi alle due ragazze di proiettare i loro provini per mostrarli a tutti i vicini di Acacias 38. Cinta e Camino accettano entusiaste e la proiezione avviene fuori dal Nuovo Secolo. L’evento riesce a conquistare un grande successo. In questa circostanza Carchano scopre che Cinta è la figlia di Bellita del Campo.