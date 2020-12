Anticipazioni Una Vita, Marcia tradisce il marito: incontri segreti con Felipe

Felipe rinuncia a Marcia nelle prossime puntate italiane di Una Vita? Ebbene no, le anticipazioni annunciano che i due innamorati iniziano a incontrarsi di nascosto. Ma cosa li porta a vivere il loro amore in gran segreto? L’arrivo di Santiago, un uomo che si presenta come il marito di Marcia. Il tutto accade quando Felipe sta per sposare la Sampaio. L’Alvarez Hermoso riesce finalmente a ritrovare la sua amata, ma nella dimora di Andrade avviene un conflitto a fuoco. A causa dello scontro, la brasiliana finisce in gravissime condizioni in ospedale. Qui affronta un’urgente operazione chirurgica e fortunatamente riesce a sopravvivere. Felice di riportare ad Acacias la sua amata, l’avvocato decide di compiere il grande passo. Chiede così alla Sampaio di diventare sua moglie, ottenendo una risposta positiva!

Ed ecco che arriva il giorno del matrimonio di Felipe e Marcia. Tutti sono felici di vedere l’Alvarez Hermoso realizzare il suo sogno, fatta eccezione per Genoveva e Ursula. Ma attenzione: la Dicenta è pronta a tutto pur di aiutare la Salmeron a conquistare il cuore dell’avvocato. Pertanto, fa in modo che ad Acacias arrivi Santiago, il quale interrompe le nozze annunciandosi come il marito di Marcia. A questo punto, Felipe non può fare altro che mettere fine alla cerimonia. Un colpo di scena davvero inaspettato! La brasiliana fa sapere all’Alvarez Hermoso che era convinta che l’uomo fosse morto.

L’ha sposato a distanza e credeva di essere rimasta vedova. A nulla valgono le scuse di Marcia, visto che Felipe ha ormai il cuore spezzato. Intanto, Santiago cerca di sistemarsi proprio nel quartiere spagnolo e chiede a tutti i vicini di accettare la Sampaio come una signora. Dopo di che, rivela a Felipe di voler collaborare con lui affinché Andrade trascorra il resto della sua vita in prigione. Ovviamente, l’avvocato non vuole avere alcun tipo di rapporto con l’uomo. In seguito, riesce a incrociare per strada Marcia e decide di non rinunciare al loro amore!

Dopo l’incontro con Marcia, Felipe ritrova la gioia. Invece, la Sampaio non è poi così felice. Infatti, la giovane brasiliana si sente in colpa, in quanto è certa di aver tradito suo marito. I due innamorati non possono nascondere i loro sentimenti, così si rivedono. Nonostante ciò, Marcia non riesce più a sopportare il senso di angoscia che prova. Una situazione davvero difficile per la Sampaio, che deve scegliere tra l’amore che prova nei confronti di Felipe e i suoi doveri con Santiago. La donna sembra, però, non avere scelta: deve restare a fianco di suo marito.