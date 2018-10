Valeria Marini si è fatta fare dei trattamenti estetici dalla Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona

Si continua a discutere nei salotti televisivi della veridicità del titolo nobiliare della Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona, attualmente impegnata nella Casa del Grande Fratello Vip. A Casa Signorini, format web di Alfonso Signorini trasmesso su 361 magazine, Valeria Marini ha fatto un’inedita rivelazione. La showgirl sarda ha confessato di aver fatto dei trattamenti di bellezza proprio con la gieffina. “È successo prima che lei entrasse nel mondo dello spettacolo. Eravamo ad una cena e lei mi ha fatto dei trattamenti di bellezza, in particolare alle mani. Lei ha da sempre la passione per la bellezza”, ha spiegato la Marini. E non a caso la Marchese è laureata in Estetologia…

Valeria Marini tifa per la Marchesa: “È una brava persona”

Valeria Marini non sa se il titolo di Marchesa sia vero oppure no ma una cosa è certa: ama alla follia Daniela Del Secco. La protagonista di Temptation Island Vip fa da sempre il tifo per la donna nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo averla conosciuta di persona è rimasta ammaliata dai suoi modi, decisamente elegante e affabulatori. “La Marchesa è una bravissima persona. Una persona buona”, ha sottolineato la soubrette.

Le ultime rivelazioni sulla Marchesa a Pomeriggio 5

Se Valeria Marini ha in qualche modo difeso la Marchesa d’Aragona, diverso l’approccio di alcuni opinionisti di Pomeriggio 5. Riccardo Signoretti e Lisa Fusco hanno attaccato Daniela e il direttore di Nuovo ha persino dichiarato che la Del Secco non sarebbe nobile bensì solo la figlia di un tranviere e di una casalinga.