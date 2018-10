Marchesa d’Aragona attaccata al Gf Vip 2018: un atteggiamento che non è piaciuto

Attacchi alla Marchesa Donatella D’Aragona al Grande Fratello VIP 3

La Marchesa d’Aragona è stata attaccata al Gf Vip 2018. Un personaggio particolare, che divide certamente: non sta infatti simpaticissima a tutti. E adesso un suo atteggiamento non è piaciuto affatto. Daniela d’Aragona sin da subito si è lamentata ripetutamente delle difficili situazioni della Caverna e del poco cibo a sua disposizione: dieci euro a persona sono effettivamente pochi per fare una spesa settimanale. Ma questa è la regola del gioco a cui tutti i cavernicoli devono per forza sottostare. E, dopo innumerevoli lamentale, ha approfittato del freeze della Casa per poter rubar del cibo e dei piatti. Questi ultimi sono stati l’oggetto della discordia perché la Marchesa non avrebbe dato loro la giusta attenzione.

Andrea Mainardi contro la Marchesa, un gesto che non è piaciuto

Andrea Mainardi ha criticato la Marchesa Donatella d’Aragona per come ha trasportato i piatti da una parte e l’altra della Casa più spiata d’Italia, rischiando di romperli: “Prendere i piatti così, uno sull’altro, con quella pressione… Mi viene da piangere! E poi si fa chiamare ‘regina del bon ton’. Ha preso i piatti da ognuno di noi e li ha ammassati”. Un gesto che non è piaciuto nemmeno agli altri inquilini. E molto presto avranno modo di discutere su quello che è successo. La Marchesa non è di certo un personaggio che evita i confronti! E sentiremo cosa avrà da dire nella prossima puntata di lunedì (durante la quale potremmo assistere a un nuovo ingresso).

Gf Vip 2018, troppe tensioni all’interno del gruppo dei cavernicoli

Nella Caverna sta succedendo di tutto negli ultimi giorni. Abbiamo anche ascoltato una confessione sulla storia difficile di Valerio Merola, il quale non riesce a interagire più come vorrebbe con i componenti del suo gruppo. Non si respira un’aria proprio positiva all’interno della Caverna. Ma tutto questa era prevedibile, visto che già all’interno della Casa si erano create delle tensioni nel gruppo. Delle tensioni che si sono rafforzate a causa delle evidenti difficoltà di un ambiente per niente confortevole come quello della Caverna. Benedetta Mazza è stata l’unica che ha cercato di proteggere la Marchesa d’Aragona, giustificando il “furto”: “Noi qui stiamo crepando di fame”.