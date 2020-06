Marcelo Fuentes rompe il silenzio: frecciatina all’ex Sofia Bruscoli

Le prime parole di Marcelo Fuentes dopo la rottura con Sofia Bruscoli

Finalmente Marcelo Fuentes ha rotto il silenzio circa la sua vita sentimentale. Da quando Sofia Bruscoli, madre della figlia Nicole, ha annunciato la loro rottura l’ex tronista è rimasto praticamente in silenzio. Oggi il cileno ha deciso di prendere parola su Instagram ma anziché spiegare cosa è successo con la soubrette si è limitato a lanciare una frecciatina nei confronti dell’ex volto Rai. Una frecciatina che, siamo sicuri, farà parecchio discutere. “Chi ti ama veramente ti cerca, chi ti ama veramente ti rispetta, la persona che trova scuse ogni volta che tu la cerchi non ti ama”, ha scritto in una story l’ex corteggiatore di Elga Enardu a Uomini e Donne. È chiaro il riferimento alla Bruscoli e queste parole lasciano intendere che i due non si sono lasciati per niente bene anche se saranno legati per sempre dalla figlia nata nel 2014.

Perché si sono lasciati Marcelo Fuentes e Sofia Bruscoli

Secondo quanto spifferato dal settimanale Nuovo, il rapporto tra Sofia Bruscoli e Marcelo Fuentes sarebbe entrato in crisi a causa delle varie rinunce della 32enne. Per amore di Marcelo e della piccola Nicole la Bruscoli ha infatti lasciato sei anni fa una carriera ben avviata in tv. Nell’ultimo periodo, complice l’età della figlia, ha ripreso a lavorare nel mondo del piccolo schermo e della pubblicità seppur a piccole dosi. “È stata una mia scelta, di cui non mi sono mai pentita. Ho voluto seguire in prima persona la crescita di mia figlia. Non ho mai voluto una tata: di Nicole ci siamo sempre occupati solo io e Marcelo”, ha detto la showgirl tempo fa. Eppure tutte queste rinunce avrebbero creato più di qualche attrito tra la campionessa di pattinaggio a rotelle e il bel cileno…

Sofia Bruscoli dice addio all’ex tronista Marcelo Fuentes

“L’ho sopportato e supportato per troppo tempo…Ora basta! #theend”: con queste parole Sofia Bruscoli ha annunciato sui social network la separazione da Marcelo Fuentes che, nonostante la lunga relazione, non ha mai sposato.