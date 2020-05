Sofia Bruscoli ha lasciato Marcelo Fuentes: i presunti motivi della rottura

Perché Sofia Bruscoli e Marcelo Fuentes si sono lasciati

È ufficialmente finita tra Sofia Bruscoli e Marcelo Fuentes. Dopo l’annuncio della soubrette su Instagram (rimosso dopo poche ore) sono arrivate le prime parole alla stampa. Piuttosto poche: da sempre molto riservata la modella, attrice e conduttrice non ha tanta voglia di parlare della fine di questa storia d’amore. Una storia d’amore importante, durata sette anni, e culminata con la nascita della piccola Nicole, che oggi ha 7 anni. Al settimanale Nuovo, nel numero in edicola da giovedì 14 maggio Sofia ha fatto sapere: “È una cosa fresca, ho già detto troppo”. Nessun commento da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne, che si è trincerato dietro un assordante silenzio. Ma perché è finita tra Sofia e Marcelo?

I presunti motivi della rottura tra Sofia Bruscoli e Marcelo Fuentes

Secondo quanto scrive la rivista diretta da Riccardo Signoretti, il rapporto tra Sofia Bruscoli e Marcelo Fuentes sarebbe entrato in crisi a causa delle varie rinunce della 32enne. Per amore di Marcelo e della piccola Nicole la Bruscoli ha lasciato sei anni fa una carriera ben avviata in tv. Nell’ultimo periodo, complice l’età della figlia, ha ripreso a lavorare nel mondo del piccolo schermo e della pubblicità seppur a piccole dosi. “È stata una mia scelta, di cui non mi sono mai pentita. Ho voluto seguire in prima persona la crescita di mia figlia. Non ho mai voluto una tata: di Nicole ci siamo sempre occupati solo io e Marcelo”, ha detto la showgirl tempo fa. Eppure tutte queste rinunce avrebbero creato più di qualche attrito tra la campionessa di pattinaggio a rotelle e il bel cileno…

La convivenza forzata ha pesato nel legame tra Sofia e Marcelo?

“Crisi forse accentuata dalla recente emergenza sanitaria e dalla relativa convivenza forzata 24 ore su 24”, ha spifferato il giornale. Sarà vero? Non tocca che attendere le dichiarazioni dei diretti interessati…