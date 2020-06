Marcello Sacchetta, polemica follower comprati: “I miei soldi?”, risposta

Marcello Sacchetta ha sempre dimostrato di essere un ragazzo equilibrato, dotato di una calma invidiabile, che non viene perturbata nemmeno dagli attacchi social che riceve gratuitamente. Come l’ultimo. Sono più quelli positivi che quelli negativi, i commenti che riceve su Instagram; qualche volta, però, salta fuori qualcuno particolare, a cui il ballerino professionista non può proprio evitare di rispondere. Cos’è successo questa volta? L’ex personaggio di Amici – non lo vedremo più nei panni di danzatore – ha dovuto chiarire una volta per tutte che non compra follower su Instagram. Recentemente molti influencer e personaggi pubblici sono stati criticati per presunti acquisti di pacchetti di follower; pratica, questa, lontanissima da Sacchetta, che viene seguito solo dai suoi fan, quelli che hanno da sempre apprezzato il suo modo di ballare e di essere (grazie alla conduzione di Amici su Real Time è riuscito a mostrare altro di sé). Senza perdere il controllo, Marcello ha voluto spiegare che non è lui quello che acquista follower finti.

Marcello Sacchetta ha comprato i follower su Instagram? La risposta del ballerino

Pochi giorni fa, era stato bersagliato per delle foto con la fidanzata Giulia Pauselli, oggi invece il tema trattato – utilizzato contro di lui come un’arma! – è quello dei follower di Instagram comprati. Un hater gli ha detto che è strano ricevere solo una ventina di commenti in tre ore, avendo un grande numero di follower (precisamente 596000): ha quindi insinuato il dubbio che il ballerino avesse comprato una buona quantità di quelli falsi; Marcello Sacchetta però non ci sta e, molto pacatamente, ha voluto rispondere in questo modo: “I miei soldi non li spendo per comprare follower”. E perché acquistare utenti finti vista la popolarità di cui gode? Amici di Maria De Filippi gli ha permesso di entrare nel cuore di molteplici persone e la sua carriera è sempre in ascesa (anche se qualcosa d’importante è successo). Certamente non è il profilo del “personaggio pubblico” che ha bisogno di accrescere – anche con modi non proprio corretti – il proprio bacino di utenti.

Marcello Sacchetta ha infine fatto notare all’hater che, se avesse comprato follower e commenti, la situazione sotto alle sue foto sarebbe totalmente differente: “Adesso sarei pienissimo di commenti come tanti”. Polemica finita. Ma dietro l’angolo ce n’è sicuramente un’altra. Non è la prima volta che Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli di Amici rispondono a chi li critica senza chissà quale tipo di motivazione… e lo faranno anche in futuro, loro che hanno superato, grazie alla forza del loro amore, periodi bui. Figuriamoci se dei commentucci possano scalfirli!