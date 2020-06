Amici Marcello e Giulia, lite Instagram: Sacchetta dorme, lei interviene

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli sono una coppia da tantissimo tempo ormai e non c’è mai stato giorno in cui abbiamo dubitato del loro amore, visto che non hanno mai dato l’impressione di fare tutto per la popolarità. Certo chiunque lavori in televisione ama avere gli occhi puntati addosso – sarebbe assurdo il contrario! – ma da qui a vivere per il mondo dello spettacolo, come alcuni fanno, ce ne passa. Da sempre Marcello e Giulia condividono post che raccontano della loro storia d’amore e che parlano della loro quotidianità: hanno insomma un bel rapporto con i fan che li apprezzano sia per il talento che hanno dimostrato ad Amici di Maria De Filippi e non solo sia per la sincerità dei loro comportamenti. C’è anche chi scrive per il gusto di dare fastidio. E oggi ha scatenato su Instagram una polemica che ha visto Giulia intervenire in prima persona.

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, la foto che scatena l’hater: cos’è successo su Instagram

Tutto è nato per una foto che la Pauselli ha postato, in cui si vede Giotto, il cagnolino della coppia, addormentarsi su Marcello dopo aver fatto colazione: Giulia ha condiviso questo dolcissimo scatto per parlare proprio della routine del cane e per mostrare quanto amore ci sia nella propria famiglia. Peccato che qualcuno invece di pensare a questo abbia preferito criticare Sacchetta per un particolare che noi personalmente non avevamo notato affatto; reggetevi forte: Marcello è stato attaccato perché non ha depilato le ascelle che – secondo il follower – emanerebbero così cattivo odore. “Sì – questo è quanto si legge su Instagram – ma ‘sta ascella te la puoi anche rasare […] sento l’odore da qui”. Sì, è successo davvero. E ovviamente il commento non è passato inosservato, anche se, diciamocelo, Giulia avrebbe potuto benissimo cancellarlo, visto che non aveva ragione di esistere.

Marcello e Giulia, polemica Instagram: la Pauselli costretta a intervenire

La Pauselli ha spiegato di non amare l’uomo che si depila e neanche quello che puzza: un commento con cui ha difeso il suo ballerino preferito e con il quale è riuscita a mettere a tacere questo hater che evidentemente non aveva molto da fare in quel momento. Dalla parte della Pauselli si sono schierati quasi tutti stroncando la polemica sul nascere. Almeno al momento, dato che il Web ormai ci regala sempre liti e scontri che hanno del surreale e che continuano per giorni. Vi lasciamo al post: