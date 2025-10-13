Marcella Bella, sfogo su Barbara d’Urso: “Non fa niente, traumatizzata” (video)

Marcella Bella polemica nei confronti di Barbara d’Urso. Le due donne stanno partecipando a Ballando con le Stelle. La prima ha già fatto incetta di critiche espresse dai giurati, la seconda, invece, innanzi ai ‘palettari’, ha dimostrato di sapersi destreggiare con estrema furbizia e di saper smorzare sul nascere eventuali situazioni ‘pericolose’. Un atteggiamento che la cantante di ‘Montagne verdi’, a quanto pare, mal tollera. E, infatti, in una clip trasmessa nell’ultima puntata di Bar Centrale, programma Rai condotto da Elisa Isoardi, Marcella ha riservato a ‘Barbarella’ parole per nulla tenere, arrivando ad affermare che la d’Urso sia “sempre impettita e traumatizzata”.

Marcella Bella contro Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle

“Io mi auguro solo una cosa, di non essere sempre io quella… che i giurati si spostino verso la signora d’Urso. Lei è sempre così, tutta ferma. E smuovetela un po’ un attimo, cavolo!”. Così in una clip Marcella Bella che ha poi rimarcato, sempre in riferimento all’ex conduttrice di Pomeriggio 5, che “è napoletana questa qui”. E ancora: “Ditele qualcosa che la faccia smuovere. Sempre con me ce l’hanno?! Eh che cavolo”.

La cantante ha proseguito il suo sfogo affermando che la d’Urso “è sempre tutta composta”. “Sì, così, zitta, ferma, non fa niente. Certe volte mi viene voglia di pungerla, di darle un pizzicotto e dirle “ma sei viva Barbara?”. Lei è sempre così scioccata probabilmente, è traumatizzata da tutto quello che le è successo”, ha concluso l’artista. La conduttrice campana non ha replicato alle esternazioni sul suo conto.

La ‘tattica’ di Barbara d’Urso

Per il momento, ‘Barbarella’ sta affrontando il percorso a Ballando con le Stelle in modalità zen. Chi si aspettava fuoco e fiamme con i giurati, in particolare con la scrittrice Selvaggia Lucarelli (le due in passato si sono punzecchiate in più occasioni), è rimasto deluso. L’ex colonna di Mediaset si sta impegnando alacremente per migliorare nel ballo. Ma è chiaro, e pure comprensibile, che non voglia impantanarsi in discussioni e polemiche roventi con la giuria. E infatti nei suoi confronti si presenta sempre armata di estrema pacatezza e docilità.

D’altra parte, chi ha seguito per anni la d’Urso sa bene che non è una persona che si infila in liti verbali a livello pubblico. Basti pensare che per più di un decennio ha fatto incetta di critiche per il suo modo di fare tv, da molti considerato trash e sopra le righe, ma mai ha risposto ai suoi denigratori. Ha sempre preferito lasciarsi scivolare addosso i biasimi, per non alimentare il circolo delle polemiche. A Ballando con le Stelle, sta usando la medesima tattica. Chi voleva la caciara con protagonista ‘Barbarella’, è rimasto a bocca asciutta.