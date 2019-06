Marcella Bella: “Ora o mai più mi ha dato un sacco di stress ma si rifarà”

Ora o mai più si rifarà? Novità sulla nuova edizione da Marcella Bella

Fare il Coach-Giurato per due anni di fila a Ora o mai più non è stato semplice per Marcella Bella. L’artista siciliana, come i telespettatori del programma ben ricorderanno, ha avuto più di qualche lite e scontro nello studio di Rai Uno. Tanto che in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, la sorella di Gianni Bella non ha esitato a definire il format un po’ stressante. Nonostante questo sembra ormai certa la conferma di una terza edizione, che dovrebbe tornare in onda tra l’autunno e l’inverno. Marcella spera di esserci, in fondo è una trasmissione alla quale è molto affezionata, ma per il 2020 cercherà di dare priorità al Festival di Sanremo visto che manca sul palco dell’Ariston dal 2007.

Le ultime parole di Marcella Bella su Ora o mai più

“Ora o mai più? Quel programma mi ha dato un sacco di stress. Se dici che uno stona sei cattiva. Se dici che uno non è troppo male sei buonista. Se sei tranquilla gli autori ti sollecitano a punzecchiare…Per alcune critiche ci sono rimasta male. Sono sanguigna, senza peli sulla lingua, ma in fondo sono una tenerona. Però abbiamo portata a casa un grande risultato. Presumo che si rifarà”, ha detto l’amica di Cristiano Malgioglio. Ma Marcella Bella ci sarà in una probabile terza edizione? “Spero di sì. Ma la mia priorità per l’anno prossimo è il Festival di Sanremo. Ho un pezzo che mi ha scritto Gianni. Non mi interessa la classifica ma solo farlo sentire al pubblico”, ha spiegato la diretta interessata.

Marcella Bella ha pubblicato un nuovo album musicale

Lo scorso 31 maggio Marcella Bella ha pubblicato un nuovo album. Anzi, un doppio album che contiene 22 brani, tra cui i suoi grandi successi e un inedito. Il cd è stato registrato al Teatro Brancaccio di Roma lo scorso aprile, durante un concerto di Marcella. Il disco è uscito in occasione dei 50 anni di carriera della Bella.