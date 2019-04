Marcella Bella in lacrime per la mamma e smentisce la lite con la Rettore

Marcella Bella a Storie Italiane si commuove ricordando la mamma e il papà. La cantante scoppia in lacrime

Marcella Bella è stata ospite a Storie Italiane di Eleonora Daniele per festeggiare i suoi 50 anni di carriera. L’intervista alla cantante però ha preso anche un verso molto commuovente quando la Bella è scoppiata a piangere per i suoi genitori: “I miei genitori non ci sono più. Mio papà è andato via quando era ancora giovane mentre mia mamma l’ho persa qualche anno fa e rivederli così mi commuove“, ha esordito Marcella Bella per poi scoppiare in lacrime affermando con la voce rotta dall’emozione: “Mi mancano tantissimo!“. Anche la padrona di casa, Eleonora Daniele si è lasciata andare alle lacrime commuovendosi per un momento così toccante. “Mia mamma era il mio sole, la mia vita, il mio faro, la mia forza. La perdita di una mamma è sempre una cosa che pensi non possa mai succedere. Mi sono sentita un po’ tradita quando è morta. Ma è così, è la vita!“. Una grande emozione quella che Marcella Bella ha trasmesso al pubblico di Storie Italiane. Un legame davvero speciale l’ha legata e la legherà per sempre alla mamma, che definisce “una donna vera“.

Marcella Bella e Donatella Rettore: nessuna lite

Donatella Rettore è stata una dei protagonisti di Ora o mai più, il programma di Rai 1 condotto da Amadeus. Sono ormai nella storia le liti con Donatella Milani. Ma nel passato la Rettore ha avuto dei problemi anche con la Bella, che però smentisce categoricamente: “Donatella sarà ospite nel mio spettacolo. Canterà con me! Mi ama Donatella. In realtà io e lei non abbiamo mai litigato. Ci sono state sempre delle frecciatine attraverso i giornalisti. Poi a Ora o mai più ci siamo riviste e abbracciate. Alla nostra età non serve farsi la guerra“.

Marcella Bella non vuole parlare del fratello Gianni

Marcella è molto legata alla sua famiglia. Non solo alla mamma e al papà ma anche al fratello Gianni. Autore di tantissime canzoni, Gianni si è ammalato ma la cantante ha deciso di non parlarne, dicendo solo: “Riesco sempre a fargli scrivere qualcosa. Una persona molto forte, sorride sempre“. Il fratello è stato molto importante per la carriera di Marcella.