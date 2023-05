Marcella Bella, fuoco su Ornella Vanoni: “Chiedete al suo chirurgo”

Marcella Bella si è sentita in diritto di difendersi nelle scorse ore nei commenti di Facebook da parte di chi si è concesso il lusso di darle della rifatta, pubblicamente. Tutto nasce a partire da un post Facebook pubblicato dalla nota artista siciliana per promuovere la sua presenza a Domenica In avvenuta domenica scorsa, il 21 maggio. Tra i commentatori del contenuto social, che in generale ha riscosso un buon successo con tanti like e commenti positivi, c’è anche stato spazio per un’utente che si è permessa di fare all’artista una domanda proibita.

“Ma il chirurgo che ti ha tolto trent’anni dal viso? Possibile che non si possa conoscere il nome?“: questa la domanda apparsa nei commenti della pagina Facebook di Marcella Bella, da parte di una sostenitrice che pensava di farle in qualche modo un complimento ma che ha sortito l’effetto contrario. Ecco dunque che Marcella Bella in persona si è sentita in dovere di rispondere, a tono, cogliendo l’occasione per lanciare una frecciatina ad almeno un’altra collega. La destinataria della stoccata è nientepopodimeno che Ornella Vanoni, che secondo la collega (al suo fianco, tra l’altro, nella trasmissione cult Ora o mai più) si sarebbe rifatta il viso grazie ad un chirurgo esperto, al contrario suo. Qui sotto la replica al vetriolo di Marcella Bella (che ha preso in causa, senza citare, anche altre artiste italiane):

“Mi dispiace deluderti ma la mia mamma mi ha lasciato un buonissimo DNA. Infatti ho ancora i miei lineamenti e sempre la stessa faccia, compatibalmente con la mia età. Però visto che tu ne hai tanto bisogno posso chiedere al chirurgo della Vanoni o di qualche altra collega il numero di un meraviglioso chirurgo estetico che ti può rifare la faccia. Per il cervello non hanno ancora inventato niente, mi spiace. Devi tenertelo così con me. Baci.”

Almeno per il momento, Ornella Vanoni non si è espressa nel merito della questione, forse perché lo scambio è ancora fresco e non è diventato virale. Chissà cosa ne potrebbe pensare l’artista de L’Appuntamento, nota a sua volta per un caratterino da vera leonessa!

Marcella Bella e le rivelazioni a Domenica In

Nella puntata trasmessa ieri su Rai 1, Marcella Bella si è aperta con Mara Venier oltre che sulla sua carriera anche rispetto ad un gossip particolarmente gustoso del suo passato che la riguarda. Chiacchierando con la Venier, l’artista di Senza un briciolo di testa ha infatti rivelato che tanti anni fa Lory del Santo ci provò palesemente con il marito. L’ex vincitrice de L’Isola dei Famosi si era però meritata un cazziatone bello e buono da Marcella Bella, che non era certo rimasta a guardare.