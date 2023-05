Mara Venier gela Marcella Bella, chi è la vip che ci provò col marito

Marcella Bella è stata una degli ospiti di Mara Venier nella puntata di domenica 21 maggio di Domenica In. Un’intervista che non avveniva da tanto tempo, dato che la cantante, ormai, passa la maggior parte del suo tempo in Spagna, ad Ibiza. Marcella ha parlato della sua carriera, dei suoi adorati figli (Giacomo, Carolina e Tommaso) e dell’amore che dura da oltre quarant’anni per il marito, Mario Merello. A tal proposito, l’artista ha confessato che, nonostante la loro lunga storia d’amore, continua ad essere molto gelosa del suo Mario e ha raccontato di un episodio accaduto in una barca diversi anni fa.

“Una volta in barca tu eri gelosissima di una che ci provava”, ha ricordato Mara. “Non diciamo il nome adesso, ma l’hai buttata fuori da casa e avevi ragione, l’avevi vista lunga”, ha poi aggiunto la conduttrice davanti all’approvazione di Marcella. A quanto pare, dunque, si trattava di una donna famosa nel mondo dello spettacolo, di cui però non hanno voluto rivelare l’identità. Tuttavia, la cantante siciliana aveva già rivelato in passato di aver litigato con una nota showgirl italiana proprio a causa del marito. Di chi si tratta?

Marcella Bella e la scenata di gelosia al marito e una nota showgirl

In un’intervista a Verissimo di circa un anno e mezzo fa, Marcella parlò anche a Silvia Toffanin delle scenate di gelosia fatte al marito nel corso degli anni, ricordandone una in particolare avvenuta 30 anni fa in cui era coinvolta Lory Del Santo. La cantante e il marito erano a teatro, quando, video la showgirl dire qualcosa all’orecchio di Mario. “La conosci?! Cosa ti ha chiesto“, disse subito Marcella al marito, che spaventato spiegò che gli aveva chiesto informazioni sulla presentatrice.

Tuttavia, poco dopo, Lory Del Santo continuò a parlare con Mario, provocando la furia di Marcella Bella che si scagliò contro il marito dicendogli: “Ah, di nuovo! Tu la conosci eh!“. Dopo essersela presa con lui, poi, si diresse verso Lory e, bussandole con la mano dietro la schiena, le chiese se conoscesse il marito. “No!“, rispose l’attrice. “Guarda avanti e non pensare a noi“, esclamò la 70enne, non facendo caso neanche a tutti i fotografi che erano lì presenti.

Mara Venier gela Marcella Bella

Durante l’intervista, poi Marcella Bella e Mara Venier sono stati protagonisti di un momento di “gelo”. Dopo aver visto una clip della sua esibizione a Sanremo con il brano “Uomo Bastardo“, Marcella ha confessato che, in realtà, quel “bastardo” usato nella canzone aveva una connotazione positiva. “Alle donne piacciono gli uomini che le fanno leggermente soffrire, un po’ str*****ti”, ha spiegato la cantante.

Al che, Mara Venier l’ha subito interrotta. “Manco per niente, se è così li dobbiamo mollare subito, perché ti rovinano la vita”, ha puntualizzato la conduttrice . “L’amore ti deve far star bene, non ti deve far soffrire, te lo dice una che ha sofferto“, ha aggiunto la ‘Zia Mara’, prima di cambiare velocemente argomento.