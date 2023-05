Mara Venier, furia su Bruce Springsteen: ramanzina a Domenica In

Mara Venier ha voluto aprire la puntata di Domenica In del 21 maggio dedicando un grande spazio alla tragica alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna negli ultimi giorni, causando 14 vittime e oltre 26mila sfollati. La conduttrice, dopo aver accolto diverse testimonianze, si è collegata con il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Il politico ha parlato della difficile situazione che la zona sta attraversando nelle ultime ore e ne ha approfittato per ringraziare tutti coloro che stanno contribuendo a dare una mano: dall’aiuto della protezione civile alle donazioni da parte del mondo dell’arte, del calcio e della musica. A tal proposito, dunque, Mara ha colto la palla al balzo per fare una giusta ramanzina al cantante americano Bruce Springsteen.

“Solo Bruce Springsteen non ha detto una parola“, ha esclamato la Venier interrompendo Bonaccini. “Lo dico da grande ammiratrice io di Bruce Springsteen. Però, posso dirlo io come persona, due parole le poteva pure dire Springsteen, invece non ha detto niente”, ha poi aggiunto. “Mi hanno detto che non le ha dette, l’importante è che il concerto sia andato bene e non sia successo niente”, ha replicato piccato il presidente.

Lo scorso venerdì, 18 maggio, infatti, Bruce Springsteen è salito sul palco del Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara per cantare di fronte a ben 50mila fan. Un evento che ha coinvolto 900 addetti per la sicurezza, fra cui 200 delle forze dell’ordine tra polizia, Guardia di Finanza e Vigili urbani, 150 volontari della protezione civile e 62 operatori sanitari del 118, Ausl di Ferrara e Croce Rossa. Dunque, naturalmente, in molti si sarebbero aspettati un annullamento del concerto, considerando la tragedia che sta affrontando l’Emilia Romagna.

La stessa regione, nei giorni scorsi, aveva espresso tutto il suo disappunto tramite una nota. Inoltre, la polemica si è accesa ancora di più quando, il “Boss” non ha speso alcuna parola nei confronti delle vittime e dei feriti del drammatico nubifragio che ha colpito la regione in cui stava, per l’appunto, tenendo il suo concerto. Un atteggiamento che ha provocato lo sdegno di molti, tra cui la ‘Zia Mara‘, che non ha potuto fare a meno di rimproverare la star americana.