Maradona a Ballando con le stelle: le rivelazioni della ballerina Angela

L’ ex partner del Pibe de Oro nella trasmissione di Milly Carlucci si è confessata in un’intervista a DiPiù. Ha infatti raccontato alcuni aneddoti sull’esperienza con il Campione e sul loro legame

A settimane dalla scomparsa di Diego Armando Maradona molti ancora soffrono la perdita e la mancanza del Pibe de Oro. Una di queste è Angela Panico, la ballerina napoletana di Ballando con le stelle che nella seconda edizione ha avuto il privilegio di danzare con uno dei suoi idoli, il calciatore appunto.

Dopo Lapo Elkann, Francesco Totti e molti altri personaggio dello spettacolo, anche Angela Panico piange la morte del calciatore. In un’intervista a DiPiù ha raccontato della sua amicizia con Maradona e del forte rapporto che li ha tenuti uniti nonostante il passare degli anni.

L’ultima volta che si erano sentiti era stato tre anni fa, quando Maradona era tornato a Napoli. Il Campione aveva chiesto di vederla. Il suo unico rimorso è stato quello di non aver potuto e di non essere riuscita a dargli la notizia della sua terza gravidanza. Ma “porterà il suo nome”, ha confessato la professionista.

La Panico ha voluto ricordare i bei momenti con Maradona. In particolare quelli che richiamano l’esperienza di Ballando con le stelle. La ballerina ha confessato che non solo era stata appena scelta come una delle professioniste del programma ma che, saputo quale sarebbe stato il suo partner di lavoro, ha avuto un sussulto. Tutto accadeva nel 2005.

“Ero stata appena scelta come maestra nel cast del programma quando Milly Carlucci mi ha annunciato: ‘Ballerai con Maradona’. Io sono napoletana, da bambina andavo allo stadio a vederlo giocare e mi sono sentita quasi mancare: non solo esordivo in tv in una trasmissione così prestigiosa ma avevo anche il compito di insegnare danza al mio idolo.”

Angela Panico ha ricordato con piacere quei momenti. Ha riportato alla mente, infatti, la grande umiltà di Diego Maradona nel riprodurre le coreografie che gli venivano assegnate. Non solo, la ballerina ha confessato che il Pibe de Oro molto spesso le chiedesse consiglio su cosa indossare. E addirittura durante le conferenze stampa che riguardavano il programma, Diego la coinvolgeva chiedendo ai giornalisti di fare qualche domanda anche a lei. Riconosceva il suo enorme lavoro.

“Diego, che ha sempre dato il suo cuore non solo al calcio, va ricordato soprattutto per le cose belle“, ha dichiarato la Panico. E ha confessato dei teneri particolari tra lei e il calciatore legati all’avventura di Ballando con le stelle. La ballerina, infatti, ha svelato che lontano dalle telecamere e dalla sala prove il Campione con lei si era aperto.

“Dopo anni difficili, in quel periodo era tornato in forma, aveva perso trenta chili ed era fiero di sé stesso: ‘Mi sono disintossicato, sai? È stata dura ma ce l’ho fatta’, mi ripeteva e vedevo la malinconia nei suoi occhi. Era consapevole dei propri sbagli, delle proprie fragilità”.

In quegli anni l’esperienza di Ballando era stata interrotta a seguito di alcuni guai del calciatore avuti con il fisco. A quel punto Diego Maradona aveva abbandonato l’Italia per condurre una trasmissione tutta sua, La noche del 10, in Argentina. La Rai – ha raccontato la ballerina – l’aveva mandata laggiù sperando che si potesse continuare la gara di Ballando con le stelle ma alla fine non se n’era più fatto nulla.

Sulla questione del fisco, Angela Panico ha preso le difese di Maradona e ha esplicitato la sua opinione:

“Un’altra ferita per Diego, che, probabilmente, si era affidato alle persone sbagliate per gestire il suo denaro. Era dispiaciuto, stressato, è stato male ed ha lasciato il programma.”

Infine, la professionista ha concluso raccontando un aneddoto che riguarda la ex moglie Claudia Villafane del calciatore. Quest’ultima le aveva chiesto di lavorare per il programma di Diego, sotto proposta del Pibe de Oro. Lei però non era riuscita a lasciare l’Italia.