Mara Venier: “Sto vivendo un incubo”, probabile nuovo intervento ai denti

Mara Venier ha raccontato nei dettagli cosa le è successo ai denti. La conduttrice ha postato stamattina una foto sul suo profilo Instagram in cui è a letto in ospedale, uno scatto che ha accompagnato il suo racconto. Lei lo ha definito un vero incubo, cominciato una settimana fa e forse non ancora finito. Zia Mara si è sfogata con chi la sostiene e la ama, condividendo con i fan ogni passaggio che l’ha portata dalla poltrona di un dentista al tavolo di una sala operatoria in ospedale. Pare a causa di un impianto ai denti fatto male.

La conduttrice ha esordito così: “Amici di Instagram voglio condividere l’incubo che sto vivendo”. Già dalla prima frase si intuisce che si tratta di un messaggio di sfogo. Infatti ha raccontato che lunedì scorso è andata da un dentista di Roma per un impianto, programmato già qualche mese fa. Non ha denunciato pubblicamente il medico in questione, preferendo non fare il suo nome anche perché pare abbia intenzione di agire per vie legali. Ha denunciato però il fatto, cosa le è successo.

Mara è arrivata nello studio di questo dentista alle nove e mezza del mattino ed è uscita alle cinque e mezza del pomeriggio. Un intervento davvero molto lungo che l’aveva stremata. Dopo l’impianto ha iniziato a perdere la sensibilità dalla parte del viso dove è stata operata. Aveva preso proprio tutto: bocca, gola, labbra e mento. Ha preferito non proseguire con i dettagli di ciò che le è successo dopo, ma è noto che è dovuta correre in ospedale. “Con il dentista ne parleremo in altra sede”, ha aggiunto. Col racconto è quindi arrivata a giovedì scorso, quando di corsa è stata operata da un chirurgo maxillo-facciale:

“Dopo aver verificato la situazione venerdì mi ha operata per rimuovere l’impianto che ha causato il danno! Ricoverata… Sala operatoria, anestesia totale, un incubo…! Oggi avrò un controllo ma sarà una cosa molto lunga (sperando di evitare un altro intervento)”

Nonostante tutto questo, Mara è andata in onda con Domenica In e probabilmente farà lo stesso anche domenica prossima. A meno che oggi non le diranno che dovrà sottoporsi a una nuova operazione. Insomma, un secondo intervento chirurgico ai denti per la Venier – il terzo, contando anche quello dal dentista – è un’ipotesi in ballo, almeno questo si intuisce dalle sue parole. Sotto al post su Instagram sono arrivati subito centinaia di commenti. Anche tanti personaggi dello spettacolo non hanno fatto mancare supporto e vicinanza alla conduttrice; tra questi ci sono anche Stefania Orlando, Alberto Matano, Sandra Milo e Giuliano Sangiorgi.