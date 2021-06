Mara Venier in ospedale: ricoverata dopo un difficile intervento

Giorni difficili per Mara Venier. La presentatrice Rai è attualmente ricoverata in una clinica romana. Su Instagram la conduttrice ha pubblicato una storia – rimossa dopo pochi minuti – in cui si vede che è a letto con una flebo. La 70enne non ha fornito spiegazioni e nella camera in cui si trova è da sola.

Come rivelato dall’ufficio stampa di zia Mara a Today, il ricovero è legato alla recente operazione ai denti. Sui social network la Venier aveva spiegato che l’intervento era stato molto lungo: ben sette ore. Molto probabilmente è subentrata in queste ore qualche complicazione che ha richiesto il ricovero in clinica.

Nonostante tutto sembra confermata, al momento, la puntata di Domenica In in onda su Rai Uno domenica 6 giugno. Grazie agli ottimi ascolti di questa stagione la trasmissione domenicale è stata allungata fino alla fine di giugno. L’ultima puntata andrà in onda domenica 27 giugno.

Un grande trionfo per Mara Venier che, dopo alcuni anni trascorsi a Mediaset, è tornata ad essere la regina della domenica, battendo puntualmente l’amica-rivale Barbara d’Urso e il suo Domenica Live su Canale 5. Archiviata qualche titubanza iniziale la Venier ha assicurato che non lascerà il programma il prossimo anno.

Mara Venier era decisa a dire addio alla sua Domenica In per dedicarsi alla vita privata e in particolare al marito Nicola Carraro ma poi l’affetto del pubblico e la stima dei dirigenti Rai le hanno fatto cambiare idea. Dopo l’ultima puntata del 27 giugno la Venier si concederà un paio di mesi di riposo per poi tornare in onda a settembre.

In questo periodo complicato può contare sulla presenza della famiglia e in particolare del nipote Claudio, al quale è molto legata. Il bambino è il figlio di Paolo, il secondogenito che Mara Venier ha avuto dall’ex compagno Pier Paolo Capponi, attore scomparso nel 2018.

Mara Venier è anche madre di Elisabetta Ferracini, ex conduttrice tv nata dal matrimonio con l’interprete Francesco Ferracini, venuto a mancare nel 2016. Elisabetta ha regalato a Mara il primo nipote, il giovane Giulio.