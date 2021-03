Mara Venier non lascia Domenica In e sbarca in prima serata con Conti

Tra i programmi più amati del piccolo schermo, che ottiene settimanalmente ascolti tv da record, vi è senza dubbio Domenica In. Lo storico contenitore di Rai1 è tornato nelle mani di Mara Venier, da tre anni a questa parte, e grazie a lei è tornato a brillare dopo i flop che si sono susseguiti con diverse conduzioni di altre presenze al timone e vari stravolgimenti. In più occasioni la presentatrice veneziana aveva avanzato l’ipotesi di un possibile addio, addio confermato anche dal marito Nicola Carraro. La seconda parte della scorsa edizione di Domenica In e quella attuale sono state diverse dalla altre a causa del Covid, per cui zia Mara si è mostrata titubante non nascondendo in tv timori e preoccupazioni. Sembrava imminente il suo abbandono, ma adesso ha cambiato idea:

“Quando l’ho detto ero convinta, lo pensavo davvero. Quel programma sono 40 puntate, un anno della tua vita. Poi però ci rifletto e penso che potrei dire di no a tutto, anche a Sanremo, ma non a Domenica In. Sono già la zia Mara: se non mi cacciano, diventerò nonna Mara”

Sono queste le parole che ha affidato in una lunga intervista a Il Messaggero, quindi Mara Venier non lascia Domenica In. Anche il prossimo anno, dunque, sarà lei la padrona di casa. Come già vi abbiamo segnalato di recente, il programma andrà in onda fino a giugno 2021. Più che un premio si è trattata di una scelta di palinsesto. Il direttore di Rai 1 Stefano Coletta le aveva offerto anche la conduzione di un paio di prime serate, ma la conduttrice ha rifiutato perché preferisce fare bene una sola cosa alla volta. Mara Venier sbarca in prima serata con Carlo Conti: sarà lei a condurre Lo Zecchino d’Oro, rimandato lo scorso novembre a causa del Coronavirus.

Nuovi progetti futuri per la Venier: sta lavorando a un libro che dedicherà alla madre. Parlerà di Alzheimer e spera che serva a chi vive con familiari malati. Si intitola Mamma ti ricordi di Me?, perché a un certo punto non se lo ricordava più:

“Ma è un dolore troppo grande, non sono nemmeno convinta di volerlo finire”

Sabato 27 marzo 2021 tra le protagoniste di Vizi e Virtù – Conversazione con Francesco, la serie di Discovery in onda sul Nove, in cui incontrerà Papa Francesco. L’incontro è avvenuto lo scorso 8 marzo e la conduttrice, abituata a parlare in tv a milioni di persone, di fronte al Santo Padre si è emozionata come mai nella sua vita.

Mara Venier delusa da Mahmood: “Si è comportato molto male”. Cosa è successo

Durante l’intervista Mara Venier ha svelato che il manager di Mahmood l’aveva pregata per un’ospitata a Domenica In, poi avrebbe cancellato tutto il venerdì prima: “Sono cose che non si fanno, si è comportato molto male”.