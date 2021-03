Domenica In fa boom e si allunga: Mara Venier svela quando finisce

Domenica In andrà in onda fino alle prime settimane di giugno 2021, data in cui si fermerà per la lunga pausa estiva. Lo ha annunciato Mara Venier nel corso della puntata andata in onda domenica 21 marzo 2021. Durante l’intervista al ministro Roberto Speranza, per parlare dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e dei vaccini, la conduttrice ha fatto chiarezza a proposito del periodo di chiusura del contenitore del dì festivo di successo del pomeriggio di Rai 1. Ancora ignota, invece, la data ufficiale, ma il periodo di conclusione è il sesto mese dell’anno. Sembrerebbe essere stato raggiunto un nuovo accordo con i vertici Rai, forse alla luce dei grandi numeri che anche questa edizione sta ottenendo. L’attuale stagione di Domenica In, quindi, sarà trasmessa per altri tre mesi ancora. Due settimane fa Domenica In ha fatto record di ascolti in occasione dello speciale su Sanremo 2021 conquistando oltre quattro milioni di spettatori. Sette giorni fa, invece, ha registrato l’ennesimo boom con 3.779.000 spettatori nella prima parte, 19,9% di share, mentre nella seconda 3.354.000 spettatori e il 18,8% di share.

Non solo Domenica In: sembra che i programmi del daytime di Rai 1 si allungheranno. Invece di chiudere alla fine di maggio, saluteranno il pubblico alla fine di giugno. A luglio, invece, partiranno le versioni estive dei programmi UnoMattina e La Vita in Diretta, ma anche de L’Eredità sostituita da Reazione a Catena. Pare, però, che il gioco a premi condotto da Marco Liorni dovrebbe partire alla fine del mese di maggio, ma è ancora tutto in via di definizione.

Domenica In anticipazioni: torna il duello tra Mara Venier e Barbara d’Urso

Dall’11 aprile prossimo torna in televisione il duello tra Mara Venier e Barbara d’Urso. La sfida tra Domenica In e Domenica Live si riproporrà nuovamente, ma con una piccola differenza. La d’Urso partirà alle 15, anziché alle 14, fino alle 18.45. Come è noto, infatti, Domenica Live torna a una versione più estesa frutto dalla chiusura di Live-Non è la d’Urso. La trasmissione della domenica sera di Canale 5 chiuderà i battenti il prossimo 28 marzo.

Chi vincerà tra le due conduttrici? Domenica In asfalterà il diretto competitor come già fatto nella prima parte della stagione tv 2018-2019?