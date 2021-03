Domenica In fa boom di ascolti, Mara Venier: “Settimana difficile”

Nel ricordo di Giovanni Gastel, il fotografo ucciso dal Covid, Mara Venier ha dato sfogo a ciò pensano tutti gli italiani dopo un anno lasciandosi andare anche alle lacrime. Siamo tutti stremati e avviliti per colpa dell’emergenza sanitaria ancora in corsa e l’obiettivo è quello da uscire da questa situazione, lo Stato dovrebbe fare presto e il più veloce possibile perché non ce la facciamo più. Nonostante l’ultimo giorno di libertà per gli italiani, prima dello scatto in zona rossa per quasi tutto il Paese, Domenica In ha fatto boom d’ascolti sfiorando il 20% di share. Nella prima parte sono stati 3.779.000 spettatori a seguire Zia Mara, 19,9% di share, mentre nella seconda 3.354.000 spettatori, 18,8% di share.

In un post su Instagram Mara Venier ha voluto ringraziare tutti e ha confermato alcune indiscrezioni che sono circolate in questi giorni. La ventisettesima puntata di Domenica In era a rischio fino a domenica 14 marzo 2021 per il coinvolgimento del gruppo della trasmissione di successo del pomeriggio festivo di Rai 1 in un caso di positività al Covid che ha toccato a Vincenzo De Lucia. L’imitatore era venuto a contatto con Pino Strabioli, pure lui positivo al Coronavirus, nel corso della preparazione dell’appuntamento sanremese di Domenica In. Fortunatamente i tamponi sono risultati tutti negativi e la puntata di Domenica In è stata regolarmente trasmessa. Venier ha svelato:

“È stata una settimana difficile abbiamo avuto la conferma ieri mattina dopo aver fatto l’ultimo tampone che si poteva andare in onda (tutti negativi ovviamente)! Grazie al mio gruppo di lavoro grazie di cuore! Grazie a tutti i miei splendidi ospiti di ieri”

Tanti gli ospiti che hanno animato la puntata di Domenica In del 14 marzo. Tra questi Arisa che non si è esposta e non è scesa nei dettagli sulla sua storia d’amore con Andrea Di Carlo. Reduce dal successo di Sanremo 2021, la cantante ha avuto un crollo emotivo e ha pianto in diretta.

Non ha dichiarato finita la relazione con il fidanzato manager, ma pare che stia vivendo alcune difficoltà. La conduttrice ha tentato di capire qualcosa di più, ma non c’è stato niente da fare. Stando alle indiscrezioni, si diceva che i due sarebbero dovuti convolare a nozze il prossimo 2 settembre.