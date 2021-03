Domenica In anticipazioni, tamponi negativi: Mara Venier va in onda

By

Domenica in

Salva la ventisettesima puntata: Domenica In va in onda. Tutti i tamponi fatti ai componenti della squadra di Mara Venier sono risultati negativi. Nella giornata di ieri il portale Blogo aveva annunciato che il gruppo del contenitore del dì festivo del primo canale della Tv di Stato doveva sottoporsi ai controlli, dopo un caso di positività al Covid che ha coinvolto Pino Strabioli e Vincenzo De Lucia. I due erano entrati a contatto con Gigi Marzullo, positivo al Covid-19, e non hanno potuto prendere parte alla puntata della scorsa settimana dedicata alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo.

La puntata di domani 14 marzo 2021, di Domenica In andrà regolarmente in onda con Mara Venier. Tra le tante cose, si continuerà a parlare dell’ultima edizione della kermesse della Canzone Italiana che ha visto trionfare i Maneskin. La padrona di casa intervisterà Arisa, come annunciato nello scorso appuntamento sul palco del teatro Ariston. La conduttrice veneta indagherà sulla sua vita sentimentale.

Cristiano Malgioglio, tra gli opinionisti della scorsa puntata, aveva lasciato intendere una crisi tra Arisa e Andrea Di Carlo. La loro storia è tra le più chiacchierate dell’ultimo periodo, soprattutto perché i due avrebbero già fissato la data del loro matrimonio previsto per il prossimo settembre.

Arisa ospite da Mara Venier: è crisi con Andrea Di Carlo? La verità a Domenica In

Sembra che abbia anticipato i tempi della sua ospitata a Domenica In. Arisa ha smentito la crisi con il fidanzato Andrea Di Carlo in un post su Instagram. La cantante ha dichiarato di avere incontrato un uomo capace di ripeterle che è bella un milione di volte al giorno. Eppure nell’appuntamento speciale dedicato a Sanremo 2021 aveva lasciato intendere che le cose tra loro non andassero. Si era mostrata sfuggente alle domande sulla sua storia d’amore.

Evidentemente era solo una impressione passeggera, viste le lodi al suo compagno pubblicate sui social. Andrea sembrerebbe essere l’uomo per lei se non altro perché le dà sicurezza e attenzioni. Ne sapremo di più domani a Domenica In. La puntata sarà ricca anche di altri nomi che hanno gareggiato nell’ultima edizione del Festival.