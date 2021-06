Domenica In, Mara Venier dopo il ricovero confessa: “Ho qualche difficoltà”

Sta meglio Mara Venier dopo il ricovero nei giorni scorsi. La conduttrice di Domenica In ha subìto un intervento ai denti, ma ha avuto delle complicazioni tanto da essere ricoverata in clinica. A farlo sapere era stata lei stessa condividendo una storia su Instagram, successivamente eliminata. Quella appena trascorsa è stata una settimana abbastanza faticosa e pesante per la padrona di casa del dì festivo di Rai1. In apertura della puntata di Domenica In del 6 giugno 2021 Mara Venier, che ha un rapporto speciale con il pubblico che la segue e la sostiene da sempre, ha raccontato che ha qualche difficoltà nel parlare. Si è sottoposta a due interventi chirurgici abbastanza lunghi ai denti, ma qualcosa non è andato bene. Per risolvere il problema, venerdì scorso, si è affidata al professor Valentino Valentini, esperto in Chirurgia Maxillo-Facciale e Odontostomatologia:

“Non so quanto tempo ci vorrà per riprendermi. Era importante essere qua oggi per superare un piccolo trauma psicologico che ho subito”

Poco dopo ha ringraziato Villa Margherita, una delle case di cura private storiche di Roma che dispone di strumenti e tecnologia di ultimissima generazione, e tutto lo staff. Giugno sembra essere un mese non proprio fortunato per Mara Venier. Se quest’anno deve fronteggiare il problema alla bocca, lo scorso anno ha dovuto fare i conti con un brutto infortunio. Caduta dalle scale, poco prima che iniziasse la puntata di Domenica In, si è fratturata un piede e parte della gamba.

Mara Venier in difficoltà a Domenica In: gli auguri di pronta guarigione di Sallusti

Come di consueto, Domenica In è iniziata con lo spazio dedicato all’informazione e alle ultime news sul Coronavirus e sui vaccini. In studio Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, ha dichiarato che tutto sta andando meglio. Si può mangiare all’aperto con un maggior numero di persone al tavolo. Inoltre ha proposto di fare due tamponi a settimana gratuiti per ogni famiglia. Questi hanno un costo e sarebbe più corretto che sia lo Stato a farsene carico.

Alessandro Sallusti, ospite in collegamento con Domenica In, ha detto la sua sulla situazione italiana. Poco prima di esprimere la sua opinione, il direttore responsabile di Libero da maggio scorso ha voluto fare i suoi auguri di pronta guarigione a Mara Venier: “In bocca al lupo, sei un esempio per noi”.