Domenica 06 giugno 2021: ospiti Domenica In e Da Noi…a Ruota Libera

Stiamo per entrare nel mese estivo e mentre alcuni conduttori e conduttrici hanno già salutato i propri telespettatori per la consueta pausa estiva rimangono ancora sul piccolo schermo due programmi cardine della Rai: Domenica In condotto da Mara Venier e Da Noi… A Ruota Libera di Francesca Fialdini.

Mediaset, invece, ha già sospeso le puntate di Domenica Live e Live – Non è la D’Urso. Ecco quindi quali saranno gli ospiti che animeranno la domenica del 6 giugno con conseguenti anticipazioni.

Gli ospiti di Francesca Fialdini a Da Noi… A Ruota Libera

Ultima puntata per Francesca Fialdini di Da Noi…A Ruota Libera, come di consueto alle 17.20 su Rai1. Ospite della settimana sarà Christian De Sica che si concentrerà nel racconto della sua vita, tra alti e bassi, colpi di fortuna e sfortuna.

Oltre a lui in studio Claudia Gerini che oscillerà tra carriera e aspetti privati. In ultimo, ci saranno degli ospiti a sorpresa e amici della conduttrice che interverranno per festeggiare la fine dell’edizione attuale del programma.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Su Rai 1 alle 14.00 nuovo imperdibile appuntamento con Domenica In condotto da Mara Venier. La prima parte della puntata sarà come sempre riservata allo spazio informativo sui vaccini e il Covid. Ospite di domenica 6 giugno sarà il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, il direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma Francesco Vaia e il direttore di Libero Alessandro Sallusti.

Per quanto riguarda lo spazio riservato alle celebrità dello spettacolo, continuerà il racconto dedicato a Little Tony, scomparso il 27 maggio del 2013. Parleranno di lui diversi artisti, da Bobby Solo ad Edoardo Vianello, da Orietta Berti alla figlia, Cristiana Ciacci.

In studio poi anche il cantante Ron che porterà sul palco di Domenica In il suo nuovo singolo “Abitante di un corpo celeste”; mentre Gessica Notaro racconterà della sua nuova vita, in seguito agli interventi subìti per rimarginare il suo volto sfigurato dall’aggressione con l’acido del 2017.

Infine Antonella Ferrari, attrice e scrittrice, si aprirà sulla sua guerra personale contro la sclerosi multipla.