Barbara d’Urso alla domenica? Lorella Cuccarini non ha accettato (per ora)

Continuano le indiscrezioni su quella che potrebbe essere la nuova domenica di Canale 5. Lorella Cuccarini al posto di Barbara d’Urso? Si fanno sempre più insistenti le voci della sostituzione della Signora del caffeuccio che per nove anni è stata la padrona di casa del pomeriggio del dì festivo della rete ammiraglia del Biscione con Domenica Live. Sarebbe stata Maria De Filippi a volere l’ex conduttrice de La Vita in Diretta che ha contribuito a rilanciarla e a portarla a Mediaset dopo l’annata problematica in Rai. Dopo l’ottimo ruolo svolto nei panni di insegnante di ballo e coach della ventesima edizione di Amici, Lorella Cuccarini dovrebbe ricevere le chiavi della domenica pomeriggio, andando a contrastare Domenica In di Mara Venier.

Un ritorno alle origini per la showgirl: è stata già la padrona di casa delle edizioni storiche di Buona Domenica anni ’90. La decisione di voler cambiare registro sarebbe stata di Piersilvio Berlusconi. Niente informazione, dunque, nella nuova domenica di Canale 5 ma puro intrattenimento familiare. Il giornalista Giuseppe Candela ha fatto sapere che Lorella Cuccarini non ha ancora accettato.

L’idea sarebbe quello di mettere in piedi una trasmissione che risvegli la spensieratezza degli italiani, soprattutto dopo due anni di Covid-19. Un programma simile a Campanile Sera, andato in onda in Rai nei primi anni sessanta. Dovrebbe essere un mix concentrato sui piccoli paesi, piccoli borghi, le comunità ristrette, che dovranno sfidarsi in una serie di competizione fra di loro. La gara potrebbe diventare anche un pretesto per mostrare dal vivo luoghi italiani sconosciuti.

Barbara D’Urso confermata alla domenica? Domenica Live: “Torna a settembre”

C’è speranza per Barbara d’Urso? Durante l’ultima puntata di Domenica Live la conduttrice è stata molto vaga e non ha parlato né di ritorno né di chiusura della sua trasmissione nella prossima stagione televisiva. Intanto sui profili social campeggia il logo del programma con “Torna a settembre”, indicazione non presente nei profili di Live-Non è la d’Urso ufficialmente chiuso.

Ciò significa che Barbara potrebbe essere confermata alla domenica ma in maniera molto ridimensionata? Lo scopriremo con la presentazione dei palinsesti Mediaset 2020/2021.