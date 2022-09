Mara Venier: “Un mio ex mi picchiava, ha cercato di uccidermi”

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera Mara Venier ha svelato un aneddoto della sua vita privata mai raccontato fino ad oggi. La bionda conduttrice ha dovuto fare i conti con un amore malato, con un ex fidanzato che la picchiava e che ha provato addirittura ad ucciderla. Zia Mara era però molto innamorata e non è stato semplice denunciare questa persona e andare avanti.

Mara Venier, che non ha voluto rivelare l’identità di questo ex compagno, ha ammesso che la relazione con lui l’ha distrutta non solo fisicamente ma pure mentalmente:

“Non soltanto con le botte o con le coltellate. Ti fanno sentire una nullità. Una cosa nelle loro mani. Io ho provato la paura. La paura della violenza fisica, e la paura di sporgere denuncia. Ma ero innamorata, e quando ami non vuoi vedere: l’amore ti porta a giustificare quasi tutto”

Quando poi la presentatrice ha trovato il coraggio di andare via e chiudere quel rapporto quell’uomo non accettava la fine della loro relazione e pertanto ha iniziato a minacciarla. Per la Venier è stato necessario chiedere aiuto anche dal punto di vista legale:

“Alla fine sono stata costretta a denunciare, andavo sul set con due carabinieri di scorta. Ma avrei dovuto interrompere la spirale prima”

Mara Venier ha dato un consiglio a tutte le donne: quello di non lasciarsi sopraffare da tipi del genere. Di scappare via al primo schiaffo perché certi uomini non cambiano. In virtù di questa sua esperienza svelata solo ora la Venier ha deciso di avere come ospite nella prima puntata della nuova stagione di Domenica In Alessandra Matteuzzi, la donna di Bologna massacrata a martellate dall’ex fidanzato.

“Una storia terribile di ossessione, di possesso, di libertà negata, di violenza. Io ne so qualcosa”, ha affermato Mara Venier che ha precisato che quest’anno si occuperà maggiormente di questo tema perché se ne parla sempre troppo poco.

La vita privata di Mara Venier

Mara Venier ha avuto una vita privata molto intensa. Durante l’età dell’adolescenza ha avuto una figlia, Elisabetta, dall’attore Francesco Ferracini. Il matrimonio tra i due è durato molto poco ma è stato grazie a Ferracini, scomparso nel 2016, che la Venier ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo.

Successivamente si è legato ad un altro attore – Pier Paolo Capponi, deceduto nel 2018 – dal quale ha avuto il secondogenito Paolo. Nel 1984 il secondo matrimonio con Jerry Calà: i due si sono mollati l’anno dopo. Successivamente zia Mara ha amato per molto tempo Renzo Arbore e ha perso un figlio che aspettava da lui.

Nella seconda metà degli anni Novanta Mara ha avuto un breve flirt con la star italo-americana Armand Assante fino all’incontro che ha cambiato per sempre la sua sfera privata, quello con il produttore cinematografico Nicola Carraro. L’uomo della sua vita, come ha assicurato la Venier, che ha sposato Nicola nel 2006.