Mara Venier piange per finta in tv? Costanzo svela la verità

Domenica In ha chiuso in bellezza lo scorso 5 giugno, arrivando a sfiorare il 22% di share. Mara Venier si è dunque riconfermata come uno dei volti di maggior successo del piccolo schermo italiano, sebbene non sia stata esente da critiche. Se una parte di pubblico continua a sostenerla ad oltranza, c’è chi invece ha avuto da ridire soprattutto sulla sua tendenza ad avere la “lacrima facile”. A parlare apertamente della polemica che ha travolto la conduttrice veneta ci ha pensato Maurizio Costanzo.

Il giornalista, attraverso Le pagelle Tv di Costanzo stilate per il settimanale Nuovo, ha espresso il suo parere sulla collega, da lui definita come “una professionista della televisione“. Non a caso, infatti, Mara Venier è stata riconfermata al timone di Domenica In anche per l’edizione 2022-2023, la sua quattordicesima. Una notizia che ha però fatto storcere il naso a molti tra i suoi detrattori.

Maurizio Costanzo, però, non ha mostrato alcun dubbio su di lei, premiandola con un nove. “La forza di Mara sta tutta nella sua spontaneità, nella capacità di mettere a proprio agio gli ospiti, come se si trovassero non in uno studio televisivo, ma nella cucina di casa sua“, ha chiosato il giornalista.

In effetti, zia Mara ha fatto di questa sua caratteristica un marchio distintivo che, in quanto tale, può convincere o meno. Talvolta, però, è stata accusata di aver calcato la mano. Anche nel corso dell’ultima puntata stagionale, la conduttrice ha chiuso crollando in lacrime in diretta su Rai Uno, ricordando una sua collaboratrice venuta a mancare.

Cosa pensa veramente Maurizio Costanzo di Mara Venier

Costanzo, però, ha deciso di prendere le parti di Mara Venier, smentendo categoricamente il fatto che la conduttrice sia “costruita”. “Ho sentito, in questi anni, tante critiche verso la Venier per il fatto che avrebbe la lacrima facile […]: se è un modo per insinuare che lei piange apposta, chi lo dice è sulla strada sbagliata.” Con queste parole, il marito di Maria De Filippi ha espresso la sua ammirazione per la collega 71enne.

Nonostante l’approvazione del decano del giornalismo, Mara Venier continua ancora ad essere una presenza divisiva per il pubblico. Nel corso dell’ultima edizione, oltre che la lacrima facile, la conduttrice è stata oggetto di critiche anche per il continuo ricorso ai doppi-sensi, come durante l’intervista a Renato Zero. Un ricorso bollato come “eccessivo” che ha scatenato una vera e propria polemica social nei suoi confronti.