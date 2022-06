Mara Venier, festa anniversario: qualcuno cita il suo famoso ex, lei sbrocca

Correva il 28 giugno 2006 quando Mara Venier e Nicola Carraro, in una fascinosa chiesa sconsacrata a Caracalla, si sposavano. A celebrare le nozze fu l’allora sindaco di Roma Walter Veltroni. La conduttrice sfoggiava un abito bianco ricamato Valentino, mentre il produttore cinematografico vestiva un elegante gessato. Testimoni per lo sposo, il figlio Geronimo e gli amati cugini Angelo e Alberto Rizzoli, e per la sposa Biagio Agnes, Melania Rizzoli e il presidente Publitalia Giuliano Andreani.

Oggi, a sedici anni esatti dal matrimonio, Mara e Nicola si amano più di ieri. La ‘Zia’ lo ha voluto sottolineare una volta di più anche via social. Così su Instagram ha pubblicato un post per omaggiare il suo anniversario di nozze. Qualcosa però l’ha fatta imbestialire. Una sua ‘seguace’ ha tirato di mezzo un suo famoso ex. La timoniera di Domenica In non ha preso affatto bene il gesto e si è resa protagonista di una sfuriata.

“Sono già 16 anni… Buon anniversario amore mio”, ha scritto la presentatrice veneta a corredo di uno scatto in cui la si vede felice al fianco di Carraro nel giorno del suo matrimonio. Subito il post è stato preso d’assalto da amici, fan e colleghi che hanno apprezzato il ricordo. Alessia Marcuzzi, Elisa Isoardi, Elisabetta Gregoraci, Angela Melillo, Monica Setta e Antonella Clerici sono state alcune delle donne vip che hanno lasciato dei cuoricini rossi sotto la fotografia.

A colpire la ‘Zia’ è però stato un altro commento. In particolare una sua fan ha tirato di mezzo Renzo Arbore, big della tv con il quale la Venier ha vissuto una lunga storia d’amore tra gli anni ottanta e novanta, dopo che naufragò il suo matrimonio con Jerry Calà. “Auguri di cuore, anche se Renzo Arbore rimane nel cuore”, ha sussurrato la ‘seguace’.

Non proprio un commento azzeccato. Insomma, è l’abc non menzionare ex vari nel giorno dell’anniversario di nozze. E infatti Mara, nonostante con Arbore sia rimasta in ottimi rapporti, ha perso la pazienza, riservando una replica di fuoco all’utente che ha avuto la poco brillante idea di tentare un approccio nostalgico in merito all’autore televisivo campano.

“Sinceramente sotto questo post Arbore non c’entra nulla. Magari una piccola riflessione ci vorrebbe prima di scrivere ca…te”, ha tuonato la Venier. Dalla serie: quando ce vo, ce vo!

