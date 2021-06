Mara Venier festeggia 15 anni di matrimonio: il regalo del marito Nicola

Mara Venier e il marito Nicola Carraro festeggiano il 15esimo anniversario di matrimonio. Il 28 giugno 2006 la coppia è convolata a nozze dopo sei anni di fidanzamento. Tanti i Vip presenti al lieto evento: Pippo Baudo, Katia Ricciarelli, Iva Zanicchi, Carlo Verdone, Paola Perego, Alba Parietti e tanti altri personaggi dello spettacolo.

Per celebrare le famose nozze di cristallo Mara Venier e Nicola Carraro si sono scambiati reciproche dediche d’amore su Instagram. “Buon anniversario amore mio… 15 anni oggi, saranno 21 a settembre… chi l’avrebbe detto”, ha scritto la presentatrice veneziana.

“E oggi sono 15 anni di matrimonio più 6 di fidanzamento. Fa 21, siamo maggiorenni”, ha invece fatto sapere Nicola Carraro, ex produttore cinematografico oggi in pensione. Il padre di Gerò – ex compagno di Simona Ventura – ha ovviamente omaggiato la sua signora con un romantico regalo.

Per il 15esimo anniversario di matrimonio Mara Venier ha ricevuto dal marito Nicola Carraro ben 101 rose rosse. Una tradizione che si ripete di anno in anno e che zia Mara ha voluto condividere sui social network, dove è una delle conduttrici più amate e seguite.

Un giorno di spensieratezza e allegria dopo un periodo assai complicato per Mara Venier. La 70enne ha avuto dei problemi ai denti dopo un impianto messo male. È stato necessario un secondo intervento che ha portato la Venier a perdere la sensibilità e a rischiare la paralisi.

Nonostante il trauma e il dolore fisico Mara Venier non ha mollato ed è tornata in tv per condurre le ultime due puntate di Domenica In. Zia Mara l’ha fatto per il suo pubblico che non l’ha mai abbandonata e che l’ha sempre sostenuta anche nelle ultime due stagioni segnate dalla pandemia da Coronavirus.

Considerati gli ottimi ascolti la Rai ha già confermato la presenza di Mara Venier nella prossima edizione di Domenica In, in partenza a settembre. In realtà l’ex attrice voleva lasciare il piccolo schermo per dedicarsi al marito Nicola Carraro ma alla fine ha cambiato idea.

Mara Venier e l’ex produttore cinematografico si sono conosciuti ad una cena organizzata dalla comune amica Melania Rizzoli. Entrambi hanno dei divorzi alle spalle. Nicola Carrato è stato sposato dal 1963 al 1980 con la principessa, recentemente scomparsa, Andonella Colonna. La coppia ha avuto tre figli.

Prima di conoscere Nicola Carraro Mara Venier è stata legata prima all’attore Francesco Ferracini e poi con Jerry Calà.