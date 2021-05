Nicola Carraro, grave lutto: è morta l’ex moglie. Le parole di Mara Venier

Grave lutto per Nicola Carraro, marito di Mara Venier. Il produttore in queste ore piange la morte dell’ex moglie, Adonella Colonna di Paliano. A rendere nota la triste notizia è stato lo stesso Carraro che ha condiviso su Instagram una foto della donna, dandole l’ultimo saluto. “Ciao Ado, riposa in pace”: questo il delicato pensiero rivolto all’ex coniuge.

Tanti i messaggi di vicinanza e sostegno recapitati virtualmente a Nicola dai fan sotto al post. Qualcuno si è anche chiesto chi fosse ‘Ado’. Ci ha pensato Mara Venier a spiegarlo. La conduttrice veneziana ha informato che la donna scomparsa altri non è stata che la prima moglie di Nicola. Da quel matrimonio sono nati tre figli. La protagonista di Domenica In ha inoltre definito Adonella una “donna meravigliosa”.

Nicola Carraro, con Adonella Colonna di Paliano, è convolato a nozze nel 1963, all’età di 21 anni. Il matrimonio è durato fino al 1980 e sono nati tre figli: Gerò (ex compagno di Simona Ventura, attualmente legata al giornalista e saggista Giovanni Terzi), Ginevra e Giada. Adonella, come è facilmente intuibile dal cognome, è nata da una famiglia di origini nobili (era principessa della dinastia di Paliano). Lungo la sua vita ha sempre vissuto con molta riservatezza, standosene lontana dai riflettori mediatici.

Nicola Carraro e Mara Venier, un amore grande

Mara Venier e Carraro si sono sposati il 28 giugno 2006. La coppia oggi è felice e unita. Un feeling che sembra aver preso le peculiarità del vino, più invecchia e più si fa buono. Nicola è anche intervenuto qualche volta a Domenica In, esprimendo tutto il suo orgoglio per la rinascita televisiva della moglie, che qualche anno fa ha attraversato un momento difficoltoso dal punto di vista professionale. Carriera che è ri-decollata a pieno ritmo nel 2018, quando ha riportato Domenica In ad ottenere ascolti brillanti e ad avere costantemente la meglio sulla concorrenza di Canale Cinque, che ha visto andare in affanno Barbara d’Urso con Domenica Live. La ‘Zia’, con ogni probabilità, sarà al timone del talk domenicale di Rai Uno anche nella prossima stagione tv.