Mara Venier chiude Domenica In e sbarca in prima serata d’estate

Nuova avventura estiva per Mara Venier. La regina della domenica chiuderà la quarantacinquesima stagione di Domenica In domenica 27 giugno prossimo con grandi festeggiamenti. Prima di concedersi il meritato riposo, dopo una stagione ricca di successi in termini di ascolti e consensi brillanti, sbarcherà in prima serata. Mara Venier condurrà Una Voce per Padre Pio. Il concerto a scopo benefico, che si svolge ogni anno nella piazza Santissima Annunziata a Pietrelcina, andrà in onda sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo i primi giorni del mese di luglio. A svelarlo è stato il settimanale DiPiù Tv. Per quattordici anni, dal 2002 al 2015, è stato presentato da Massimo Giletti affiancato da diversi partner. Ancora ignoto se zia Mara avrà qualche spalla nella conduzione o sarà da sola.

Per la conduttrice sarà la sua prima edizione al timone e andrà a prendere il posto di Flavio Insinna che lo aveva condotto nel 2019 e nel 2020. Il volto de L’Eredità sarà impegnato durante l’estate con la nuova edizione de Il Pranzo è Servito. Il quiz televisivo tornerà nei primi pomeriggi dell’estate del primo canale della Tv di Stato dopo quasi trent’anni dell’ultima puntata.

Questa potrebbe rivelarsi una mossa vincente in termini di ascolti tv. Negli ultimi anni, infatti, Una Voce Per Padre Pio ha perso notevole interesse. Nel 2018, al timone Tiberio Timperi, aveva ottenuto soltanto il 6,40% di share e 577.000 spettatori. Nelle ultime due stagioni presentate da Insinna, invece, 2.006.000 spettatori, 13,30% di share, e 1.782.000 spettatori con l’11,80% di share. Mara Venier è una macchina da guerra.

Nonostante le domeniche pomeriggio di sole, in cui tanti escono con l’allentamento delle restrizioni, e con molti eventi sportivi in televisione Domenica In continua a registrare il 19% di share con picchi che volano oltre il 22% di share. Molto probabilmente batterà la media della scorsa stagione chiusa con 3.109.000 spettatori pari ad uno share del 18,91%.

Mara Venier a Lo Zecchino d’Oro dopo Domenica In: saltano Francesca Fialdini e Flavio Insinna

Sarà Mara Venier la conduttrice dell’intero pomeriggio di domenica 30 maggio. Dopo il consueto appuntamento con Domenica In, la conduttrice presenterà lo Zecchino d’Oro. La sessantatreesima edizione occuperà le fasce di Da Noi… A Ruota Libera e L’Eredità di Flavio Insinna. Zia Mara sarà in collegamento da Roma dallo studio della trasmissione domenicale, mentre a condurre all’Antoniano di Bologna ci sarà Carlo Conti.