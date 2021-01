Mara Venier torna a fare l’attrice? Il progetto top secret

La conduttrice di Domenica In potrebbe imbarcarsi in un nuovissimo progetto cinematografico, tra l’altro diretto da un noto regista turco…

L’esuberanza e la professionalità di Mara Venier non sono mai state un segreto per il pubblico italiano. La conduttrice che è al timone di Domenica In è riuscita a fare breccia nel cuore di grandi e piccini. Il pubblico la adora e non potrebbe essere altrimenti visto la sua simpatia, che irradia da tutti i pori.

Ebbene, nell’ultimo numero di Oggi è stata riportata un’indiscrezione calda calda. Parrebbe infatti che l’amatissima zia Mara potrebbe tornare a fare l’attrice. Come? Grazie all’amicizia con un noto regista turco. È risaputo infatti che una delle doti della Venier sia la socialità. Questa qualità l’ha portata nel tempo a costruire una solida amicizia con Ferzan Özpetek, regista, sceneggiatore e scrittore. È noto infatti che i due, lei 70enne e lui più giovane di 10 anni, siano legati da un affetto sincero. La conduttrice di Domenica In e il regista turco hanno un rapporto di stima reciproca, come ha riportato la rivista Oggi. In più si frequenterebbero con assiduità e costanza.

Ci sono dunque delle solide basi per poter portare avanti un progetto assieme. Secondo quanto scritto da Oggi si vocifera che i due possano collaborare per un lavoro cinematografico che sta portando avanti proprio il suo caro amico Özpetek. Si parla di un nuovo film diretto da lui a cui potrebbe partecipare come attrice proprio la nostrana conduttrice di Domenica In.

Nel particolare, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, pare che la zia Mara potrebbe essere addirittura una delle protagoniste della pellicola cinematografica di Ferzan Özpetek. La conduttrice di Rai uno potrebbe prendere parte al suo nuovo attesissimo film. Al momento però non si sa nulla di realmente certo. Non c’è una data neanche per quanto riguarda l’inizio delle riprese.

Ferzan Özpetek è un nome che è stato citato anche recentemente al pubblico italiano grazie alla collaborazione con Can Yaman, protagonista di Daydreamer e compagno di Diletta Leotta, e a Claudia Gerini per uno spot per un noto marchio di pasta, la De Cecco, che proprio il regista turco ha il compito di dirigere. Non solo, Ferzan Özpetek è un personaggio molto amato e conosciuto in Italia anche per le pellicole cinematografiche come Rosso Istanbul, Le fate Ignoranti e la Dea Fortuna.