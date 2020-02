Mara Venier ‘fulmina’ la sorella di Morgan: attrito a Domenica In. La frase che ha fatto storcere il naso alla conduttrice

A Domenica In, nella puntata andata in onda oggi 16 febbraio, si è tornati a parlare della lite Morgan-Bugo. Quest’ultimo è stato ospite in studio. In collegamento, a far da contraltare, c’è stata la sorella di Marco Castoldi, Roberta, che a un certo punto ha provocato la stizza di Mara Venier. La conduttrice veneziana, che lungo tutto il dibattito, ha cercato di mantenere una posizione equidistante sulla vicenda sanremese, si è vista costretta a richiamare Roberta per una frase che non ha affatto digerito. Oltre a ciò, nello studio, c’è stato un attivissimo Pierluigi Diaco, che si è lasciato andare a forti dichiarazioni nei confronti di Castoldi.

Domenica In, Mara infastidita dalla replica di Roberta: “Non è questa la risposta che mi aspettavo”

Dopo le forti invettive di Diaco contro Castoldi, Mara Venier ha fatto vedere l’intervista di Morgan da Caterina Balivo in cui il cantante disse alla madre di aver fatto del bene a Bugo e di averlo reso ricco. “Avrei preferito un amico, sono contento, ma non era questo che volevo”, la risposta di Bugatti a cui ha fatto seguito l’intervento opinabile della sorella di Morgan. “Chi trova un amico, trova un tesoro”, l’ironia della donna. Un’ironia che è stata accolta non proprio bene da Zia Mara: “Non è questa la risposta che mi aspettavo, noi siamo sentimentali, crediamo nell’amicizia vera e mi dispiace della tua risposta in questa situazione”.

Diaco :“Morgan non è più una persona, è un genere televisivo, è un format”

Il giornalista e conduttore Diaco, sulla questione Morgan, è stato molto duro e netto: “C’è molta ipocrisia si è prestato alla prostituzione televisiva. A dispetto di ogni talento, alcune reti televisive gli hanno dato tutti gli strumenti per coltivare il suo ego a discapito del suo genio. Bugo se lo è portato dietro come amico e si è ritrovato un guastatore. La tv è diventata la droga di Morgan, lo ha rovinato come essere umano”. E ancora: “Lui ha usato Bugo e l’ha fatto nella maniera più infame. Se un’amicizia viene usata da uno dei due per fare una propria narrazione… Secondo me lui da Sanremo voleva andare su Canale 5″. Poi la chiosa: “Morgan non è più una persona, è un genere televisivo, è un format”