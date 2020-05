Mara Venier rivoluziona Domenica In: a settembre non sarà più sola

Mara Venier ci sarà a settembre a Domenica In ma la conduttrice vuole rivoluzionare tutto

La stagione televisiva in corso deve ancora concludersi che già si lavora alla prossima, quella 2020/2021. Quella che vedrà ancora una volta protagonista Mara Venier, rientrata in Rai da circa tre anni dopo un breve periodo a Mediaset. La presentatrice veneta è riconfermata al timone di Domenica In ma, come riporta il sempre informato blog di Davide Maggio, vuole rivoluzionare tutto. A quanto pare zia Mara sarebbe stanca delle interviste one to one e vorrebbe riproporre uno show più corale e allegro, come quello degli anni Novanta, quando si conquistò l’appellativo di “signora della domenica”.

La nuova Domenica In di Mara Venier: come sarà, le indiscrezioni

“Mara Venier ci sarà e rimarrà centrale ma non sarà da sola. Con lei uno o più compagni di viaggio, sulla falsariga di quanto accadeva nelle sue indimenticabili domeniche televisive degli anni Novanta. Non solo interviste tra conduttrice e ospite, dunque, ma intrattenimento a 360 gradi nella nuova edizione di Domenica In”, fa sapere Davide Maggio. Sarà vero? Di sicuro toccherà apportare qualche modifica per non soccombere alla concorrenza: sembra che da settembre Canale 5 manderà in onda un nuovo show domenicale condotto da Alfonso Signorini. Che, a quanto pare, prenderà il posto di Barbara d’Urso, che per la prima serata ha rinunciato alla versione estesa di Domenica Live.

Quando va in onda l’ultima puntata di Domenica In

In attesa di saperne di più, Domenica In andrà in onda su Rai Uno fino al prossimo 14 giugno. La trasmissione doveva continuare fino alla fine di giugno ma Mara Venier è stanca e desiderosa di un break per tornare più carica che mai in autunno.