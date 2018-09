Mara Venier pronta per Domenica In: primi ospiti, parole su Parodi e d’Urso

Domenica In, il ritorno di Mara Venier: le parole della conduttrice sul programma, Cristina Parodi e lo “scontro” televisivo domenicale con Barbara d’Urso

Mara Venier è pronta a fare il suo grande ritorno in televisione con Domenica In che andrà in onda su Rai 1 a partire da domenica 16 settembre. La conduttrice è entusiasta del ritorno televisivo nella rete Rai, ritorno che i sostenitori di Zia Mara attendevano da un po’. Mara Venier definisce il suo rientro a Domenica In come la sua rivincita, così come racconta al settimanale Gente. “Stavolta la vita è riuscita a sorprendermi. Ho passato una notte insonne a pensarci prima di accettare“ ha confidato la conduttrice al settimanale. Nonostante la sua carriera televisiva, Mara Venier si sente ancora insicura: “Ho sempre pensato che fossero tutte più brave, più belle, più preparate di me”. Poi afferma ancora, riguardo al programma: “Manco da tanti anni, la Domenica In che ho ritrovato è un po’ sofferente. Ci metterò tutto l’impegno di cui sono capace e poi mi butterò. Come andrà, andrà”.

Mara Venier: rispetto sul lavoro della Parodi e nessun antagonismo con Barbara d’Urso

“L’anno scorso hanno confezionato un programma sulla personalità e sulla professionalità di Cristina Parodi, e rispetto il suo lavoro. Io cercherò, insieme al mio gruppo di lavoro, di creare qualcosa che mi somigli, che corrisponda al mio modo di intendere l’intrattenimento di un pomeriggio di festa“ sono ancora le parole della conduttrice di Domenica In. Come ben sappiamo, Domenica In si scontrerà in tv con Domenica Live condotto da Barbara d’Urso. “Forte. Non voglio viverla come un’antagonista” afferma Mara Venier al riguardo. “Preferisco concentrarmi sul mio lavoro. Farò un programma allegro, divertente, in cui non mancheranno momenti di riflessione e spessore”.

Domenica In: i primi ospiti di Mara Venier

Zia Mara è pronta a tornare a Domenica In con ben 8 chili in meno e afferma di sentirsi benissimo. La conduttrice svela poi i primi ospiti del programma: Alessia Macari, Gina Lollobrigida, Romina Power. Anche se il sogno della Venier è avere in studio Sean Connery!