Mara Venier interviene su Pietro, fidanzato di Antonella Elia: “Aripijate”

Mara Venier, popolare conduttrice del talk show di Rai 1 Domenica In, è tornata a far parlare di sé per un ironico ed inaspettato commento sul noto social network di condivisioni d’immagini Instagram, che ha suscitato tanta ilarità. Non è un mistero il fatto che l’ex compagna di Renzo Arbore – ed attuale moglie dell’imprenditore Nicola Carraro – sia una fan dei reality show. Per anni, infatti, è stata opinionista de L’Isola dei Famosi – condotta da Alessia Marcuzzi. Zia Mara però ha un debole anche per l’altro reality show targato Mediaset, cioè Temptation Island. A poche ore dall’inizio della seconda puntata del format prodotto dalla società Fascino di Maria De Filippi – andata in onda giovedì 9 luglio in prima serata su Canale 5 – Mara Venier ha commentato con toni sarcastici dalla sua casa di vacanza alcune dichiarazioni fatte dall’attore Pietro Delle Piane, il fidanzato della protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Antonella Elia.

Pietro Delle Piane e il paragone con Alessandro

Antonella e Pietro sono tra i protagonisti più seguiti dell’edizione 2020 di Temptation Island, condotta anche quest’anno da Filippo Bisciglia. Edizione ibrida che ha visto la partecipazione di personaggi sconosciuti al fianco di quelli più noti al grande pubblico televisivo. Nel corso dell’ultima puntata tra l’ex gieffina e l’attore ci sono stati più di un momento di gelosia. Durante un giro in barca con il tentatore Alessandro, la Elia ha rivelato che era già pronta a rimanere zitella. Poi ha aggiunto che in amore quando finisce la passione si annoia. Poco dopo però Pietro Delle Piane si è paragonato al tentatore con cui la Elia ha stretto di più, dicendo che un po’ gli somiglia. Una somiglianza che però non sembra essere stata riscontrata dai più.

Il commento di Mara Venier

Le parole di Pietro non sono certo passate inosservate. Tra i tanti ad aver voluto commentare questo momento, anche Mara Venier, che senza tanti giri di parole ha scritto in un commento su un post di Trash Italiano su Instagram: “Aripijate” per poi aggiungere “tale e quale“. Il tutto corredato da emoji che ridono. Ancora una volta la Venier ha fatto centro, sintetizzando in poche, ma concise parole, il pensiero di tanti.