Antonella Elia e i segreti con l’ex Fabiano: la lunga love story, chi è lui

Temptation Island sta entrando nel vivo dell’edizione 2020. Nella seconda puntata del reality show di Canale 5, Antonella Elia ha rilasciato delle dichiarazioni curiose sul suo ex fidanzato Fabiano Petricone. Ma chi è l’uomo? E quanto è durata la relazione con la showgirl torinese? La storia è decollata nel 2013 ed è naufragata nel 2018. Dopo l’addio Antonella e Fabiano sono rimasti in ottimi rapporti. L’ex gieffina ha addirittura confidato durante la trasmissione guidata da Filippo Bisciglia di continuare a sentire di nascosto, senza dirlo a Pietro Delle Piane, il suo ex compagno. Petricone è un professore universitario e uno scrittore, classe 1965 e nato a L’Aquila. Laureato in Lettere, ha anche conseguito un Master in Comunicazione Istituzionale. Attualmente insegna Metodologia e tecniche della comunicazione all’Accademia delle Belle Arti di L’Aquila.

Antonella Elia e le chiamate all’ex tenute nascoste a Pietro Delle Piane

Le confidenze di Antonella relative alla situazione con Fabiano sono giunte durante la seconda puntata di Temptation, quando la torinese si è ritrovata vicino al tentatore Alessandro Ubaldi. Proprio a lui ha rivelato di sentire il professore di nascosto, senza informare il fidanzato Delle Piane. Non solo: la Elia ha confessato che dopo le chiamate e i messaggi tra lei e Petricone, non dimentica di cancellare le tracce sul cellulare. Infine ha fatto sapere che l’affetto per l’ex è ancora molto forte, essendoci molta stima nonostante la fine della love story nel 2018. E Pietro? Come ha reagito alle parole della showgirl?

Pietro Delle Piane risponde alle dichiarazioni di Antonella Elia

Delle Piane ha accusato la Elia di mentire. Nella fattispecie ha sostenuto che non è vero che la compagna sente di nascosto Fabiano. Motivo? Lo avrebbe fatto dicendoglielo diverse volte. Insomma, l’attore afferma che la Elia senta sì il professore, ma che lo faccia alla luce del sole. Inoltre ha aggiunto che se anche ci fossero state delle telefonate ‘clandestine’, per lui non ci sarebbe alcun problema in quanto vuole che la Elia prenda le sue scelte in totale autonomia. Alla fine però l’interprete si è defilato con una corteggiatrice palesando il proprio disappunto per le dichiarazioni rilasciate dalla fidanzata.