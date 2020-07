Antonella Elia a Temptation Island: “Sossio e Serena mi hanno terrorizzata”

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono una delle coppie di Temptation Island 2020. Prima di prendere parte al reality delle tentazioni, hanno rilasciato un’intervista su Uomini e Donne Magazine. Alla rivista hanno raccontato i motivi per cui hanno scelto di partecipare alla trasmissione, dopo l’esperienza di lei al Grande Fratello Vip. Nel corso della prima puntata di questa nuova edizione, non abbiamo assistito a particolari difficoltà per Antonella e Pietro. Solo un dettaglio ha mandato in tilt la Elia: nel villaggio dei fidanzati, Delle Piane ha bevuto un cocktail. Questo gesto ha infastidito non poco la showgirl, che ha pensato bene di rassicurare, nel frattempo, le sue compagne d’avventura. Prima di approdare nel reality, Antonella ha deciso di parlare con Sossio Aruta e Serena Enardu, i quali hanno già affrontato la loro esperienza in questa trasmissione, rispettivamente con Ursula Bennardo e Pago. I loro percorsi, però, non si sono conclusi nel migliore dei modi.

Antonella Elia prima di Temptation Island 2020: le esperienze di Sossio Aruta e Serena Enardu l’hanno terrorizzata

Antonella Elia ha ammesso di essersi spaventata di fronte ai racconti fatti da Sossio e Serena, sulle loro rispettive esperienze nel reality. L’Aruta ha visto naufragare la sua relazione con Ursula. Impegnandosi e dimostrando tutto il suo amore, l’ex calciatore è riuscito fortunatamente a rimediare ai suoi errori, riconquistando il cuore della Bennardo a Uomini e Donne. Ora i due stanno pensando al matrimonio e hanno allargato la loro famiglia con la nascita della piccola Bianca. Serena Enardu e Pago, invece, pare non siano mai riusciti a superare quanto accaduto a Temptation Island Vip. Proprio per questi motivi, prima di iniziare il reality Antonella ha dichiarato dichiara: “Ho avuto modo di parlare con Sossio e Serena e ascoltando le loro esperienze, finite in modo brusco durante il falò finale, mi sono un po’ intimorita”.

Antonella Elia a Temptation Island con Pietro Delle Piane: cosa spaventa di più la showgirl

Scherzando, Sossio le ha raccontato che sarebbe stato tra i single. Invece, Serena si è raccomandata con la Elia. “Mi hanno terrorizzato”, ha continuato nella sua intervista Antonella. In particolare, ciò che la spaventa di più è l’idea che la sua storia d’amore possa finire proprio durante questa esperienza nel reality. Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà tra Antonella e Pietro a Temptation Island 2020. Dalle anticipazioni sulla seconda puntata sappiamo che non mancheranno i colpi di scena!