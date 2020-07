Mara Venier, malumori Rai: interviene Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo in difesa di Mara Venier. Il marito di Maria De Filippi, lungo le colonne del magazine Chi, ha spezzato una lancia a favore della conduttrice veneziana, finita al centro delle polemiche dopo l’ultima puntata di Domenica In. Polemiche innescate dal consigliere di amministrazione Rai Riccardo Laganà e dal segretario della commissione di vigilanza del servizio pubblico Michele Anzaldi, che ha addirittura auspicato una multa per la ‘Zia’. Motivo? Prima dell’intervista a Romina Power, c’è stato un abbraccio tra quest’ultima e la Venier, in barba alle norme anti-covid relative al distanziamento sociale. E proprio su tale episodio si è espresso Costanzo, che ha ricordato anche lo stato emotivo dell’ex moglie di Albano, che quando si è presentata nello studio del programma domenicale della rete ammiraglia Rai aveva da poche ore perso la sorella Taryn, scomparsa dopo una lunga lotta combattuta contro la leucemia.

Maurizio Costanzo difende Mara Venier dopo le polemiche in Rai sull’abbraccio a Romina Power

“Un’esagerazione”. Così Costanzo in merito ai malumori sull’abbraccio tra le amiche Mara e Romina. Maurizio fa anche notare che ci si è stupiti per un gesto affettuoso tra due donne, quando ci sono “piazze di tifosi e movide superaffolate”. Insomma, per il giornalista la vicenda si può chiudere qui. Anzi invita ad apprezzare il sentimento trasmesso dalla Power e dalla Venier. Polemiche a parte inerenti all’ultima puntata, Domenica In può esultare. Quella 2019-2020 è stata una stagione sì difficile per via della pandemia, ma d’altro canto ha segnato nuovi picchi d’ascolto. Infatti non c’è alcun dubbio che la trasmissione sarà riconfermata anche per il prossimo anno televisivo. Alla guida ritroveremo Mara.

Mara Venier alla guida della prossima Domenica In: nuova formula?

Venier riconfermatissima. La conduttrice veneziana, di recente, ha spiegato che per la prossima edizione del contenitore pomeridiano domenicale vorrebbe provare una nuova formula alla conduzione. Nella fattispecie la moglie di Nicola Carraro ha dichiarato che le piacerebbe non essere più al timone dello show in totale solitaria, bensì condividerne la guida con dei compagni di viaggio. Stefano De Martino è uno dei nomi più quotati, oltre a essere stato proposto dalla stessa Venier.