Dopo il successo della scorsa settimana Mara Venier ha deciso di aprire anche la nuova puntata di Domenica In con un talk show su Ballando con le Stelle. Nel salotto della conduttrice Rai diversi protagonisti della nuova edizione dello show di Milly Carlucci tra cui Iva Zanicchi, che ha pesantemente offeso Selvaggia Lucarelli durante la prima puntata. Un caso che ha fatto discutere per giorni sul web e in tv.

“Ho fatto fino all’una stanotte per seguire Ballando, mi sono molto divertita”, ha esordito Mara Venier presentando poi Iva Zanicchi che ha etichettato come “la regina”. “Ieri sera mi sono comportata da grande signora”, ha subito sottolineato la Zanicchi. “Anche troppo signora!”, ha aggiunto zia Mara.

Dopo aver dato della “tr***” a Selvaggia Lucarelli Iva Zanicchi ha chiesto scusa e non ha proferito neppure una parolaccia nel corso della seconda puntata di Ballando con le Stelle 2022. L’Aquila di Ligonchio ha mantenuto la calma davanti alla giuria della trasmissione, supportata dal ballerino Samuel Peron.

“Sono istintiva, non mi preparo, non è che dico adesso vado e mando aff… qualcuno, ma quando sono lì se mi scappa, mi scappa…Ho sofferto tanto…”, ha fatto sapere Iva Zanicchi a Domenica In. Per giorni l’82enne non ha dormito tanto che Mara Venier, che conosce l’artista da tempo, ha precisato: “Sì, sei stata male, ti conosco bene, hai sofferto”.

La conduttrice Rai ha infine preso una decisione molto importante su Selvaggia Lucarelli:

“Non ne vorrei parlare più, sarebbe troppo comodo rimandare il filmato. Mi pare che la stessa Selvaggia ha detto ok, perdonata e basta. Stamattina i miei autori mi hanno detto “Abbiamo tutto”. Ho risposto: “Cancellate tutto”

Durante il talk show a Domenica In, dunque, non è stata mostrata di nuovo la querelle tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli. Bandito pure lo scontro tra la giornalista e la collega di giuria Carolyn Smith. Quest’ultima ha provato a minimizzare l’accaduto, tirando in ballo il marito veneto.

Selvaggia Lucarelli – che sicuramente avrà apprezzato la scelta di Mara Venier – ha rimarcato che quanto detto da Iva Zanicchi non va assolutamente giustificato ma solo condannato. E pertanto ha invitato tutti a non parlarne più e a chiudere definitivamente questa triste pagina della tv italiana.

Iva Zanicchi voleva lasciare Ballando con le Stelle

Dopo lo scontro furibondo in tv con Selvaggia Lucarelli Iva Zanicchi era pronta a lasciare Ballando con le Stelle 2022. Per diverse notti non ha dormito, profondamente mortificata dall’accaduto. Poi, supportata dalla sua famiglia ma anche da Milly Carlucci, la Zanicchi ha cambiato idea e ha deciso di regalarsi un’altra chance in pista.