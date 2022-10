C’era grande attesa alla seconda puntata di Ballando con le Stelle 2022 per l’arrivo di Iva Zanicchi. Solo sette giorni prima quello che qualcuno ha definito “t***a-gate” e cha ha coinvolto Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima ha ribadito in diretta di aver accettato le scuse pubbliche e private dell’Aquila di Ligonchio ma non ha apprezzato il modo in cui la collega Carolyn Smith ha affrontato l’argomento.

La presidente della giuria di Ballando con le Stelle ha infatti cercato di fare dell’ironia su quanto accaduto tirando in ballo il marito che è veneto come Iva Zanicchi e “ogni due-tre parole dice delle parolacce”. Un modo, in pratica, per giustificare il comportamento dell’artista che tanto ha fatto chiacchierare ma che in alcuni contesti sembrerebbe naturale. Una confidenza che non è andata proprio giù a Selvaggia Lucarelli, che è sbottata contro Carolyn Smith:

“Se dobbiamo tornarci con un tono assolutorio assolutamente no. Non torniamoci e basta. Non ci voglio tornare, ci siamo chiarite e la finiamo qui. Non sono termini che si usano”

Prontamente è intervenuta Milly Carlucci che ha assecondato Selvaggia Lucarelli ribadendo che la questione è archiviata mentre Carolyn Smith ha preferito non contro replicare alla sua vicina di banco. Dal canto suo Iva Zanicchi ha mantenuto un certo aplomb e dalla sua bocca non è uscita neppure una parola fuori posto. Ha accettato i vari giudizi senza mandare a quel paese nessuno.

“Fa strano sentir parlare Iva così, senza alcuna parolaccia”, ha ironizzato Selvaggia Lucarelli, che ha poi rimarcato di non aver particolarmente gradito l’esibizione della cantante con Samuel Peron. La giornalista ha pertanto rifilato un uno alla coppia, che Iva Zanicchi ha accolto senza nessuna lamentela.

Iva Zanicchi voleva ritirarsi

Dopo lo scontro furibondo in tv con Selvaggia Lucarelli Iva Zanicchi era pronta a lasciare Ballando con le Stelle 2022. Per diverse notti non ha dormito, profondamente mortificata dall’accaduto. Poi, supportata dalla sua famiglia ma anche da Milly Carlucci, la Zanicchi ha cambiato idea e ha deciso di regalarsi un’altra chance in pista.