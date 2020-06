Mara Venier, altri 15 giorni di tutore e sorpresa di Eleonora Daniele

Convalescenza di Mara Venier, altri 15 giorni di tutore: ma c’è la sorpresa di Eleonora Daniele

Frattura al piede: questa la diagnosi per Mara Venier che circa un paio di settimane fa è caduta dalle scale della propria abitazione, battendo anche la testa (per fortuna al capo non sono stati riscontrati problemi). Oggi la conduttrice veneziana, attraverso il proprio profilo Intagram, ha dato aggiornamenti sul procedere delle cure, facendo sapere che è iniziata la ‘fase due’ della guarigione: dovrà tenere un tutore per altri 15 giorni e non potrà appoggiare il piede a terra, “poi si vedrà”. Nonostante l’infortunio, la ‘Zia’ della tv italiana non ha fermato i suoi impegni andando eroicamente in onda con Domenica In. E a proposito della trasmissione del pomeriggio festivo di Rai Uno, nella prossima puntata prevista per il 14 giungo è in arrivo una bella sorpresa firmata Eleonora Daniele, altra presentatrice di punta del servizio pubblico.

Eleonora Daniele e Stefano De Martino ospiti a Domenica In, colpaccio della Venier

Eleonora e Mara, due venete doc, oltre che ad essere colleghe, sono grandi amiche tanto che la Daniele, che è da poco diventata mamma per la prima volta, ha nominato proprio la Venier come madrina per il battesimo della piccola Carlotta. Così, la sua prima intervista tv dopo il parto non poteva che essere a Domenica In, dove è attesa per la prossima puntata. Eleonora non sarà presente fisicamente in studio, ma interverrà in collegamento. Un colpaccio per la ‘Zia’. Ma le sorprese non sono finite qui: sempre il 14 giugno, nel talk, è atteso Stefano De Martino (anche lui in collegamento, da Napoli). Il partenopeo parlerà della ripartenza di Made in Sud. Non è da escludere che durante la chiacchierata si piomberà pure sulla sua chiacchieratissima situazione sentimentale. Con Belen c’è in corso una burrasca d’amore e non è detto che il danzatore non spenderà qualche parola su quel che sta accadendo nella sua vita privata.

Domenica In, la proposta alla Rai di Zia Mara per la prossima stagione

Domenica In si appresta a chiudere i battenti. La stagione 2019-2020, come quella precedente, ha fatto incetta di ascolti, ottenendo risultati eccellenti. Il prossimo anno tornerà alla guida del talk la Venier ma, come da lei stesso raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni di recente, potrebbero esserci diverse novità alla conduzione. Mara ha dichiarato che gradirebbe avere delle ‘spalle’ e non correre in totale solitaria. La proposta è già stata fatta pervenire ai vertici di Viale Mazzini, si attendono sviluppi.